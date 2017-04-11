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11 Nisan 2017 Salı
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    • Mecliste Yılmaz – Aksoy gerginliği

    Bolu Belediye Meclisi Nisan Ayı 2’inci Oturumuna CHP Bolu Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Aksoy ile Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın gerginliği damga vurdu.

    11 Nisan 2017 Salı 10:13
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    Mecliste Yılmaz – Aksoy gerginliği

    Haber: Ceylan Beykoz

    Bolu Belediye Meclisi Nisan Ayı 2’inci Oturumunda beklenmedik bir gerginlik yaşandı. CHP Bolu Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Aksoy ile Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz arasında sözlü bir tartışma yaşandı.

    Komisyondan gelen ‘Komşunu Al Gel Projesi’ oylamasında Aksoy’un istediği madde konmasına rağmen ‘Hayır’ demesine karşılık olarak Alaaddin Yılmaz’dan esprili bir tavır geldi. Yılmaz oylama sonucuna ‘Oy çokluğu’ yazması gereken yerde ‘Oy birliği’ yazınca Aksoy’dan tepki gördü. “Böyle bir hakkınız yok. Bunu oy çokluğu ile değiştirmenizi istiyorum. Tekrar söylüyorum böyle bir hakkınız yok” sözlerini kullanarak tepki gösteren Aksoy’a, Yılmaz “Siz her şeye hayır diyorsunuz. İstediğiniz maddeyi koyduk yine de hayır oyu verdiniz. Yani böyle bir işe bile hayır vermeniz cidden garip” dedi.

    Aksoy bu sözlere karşılık olarak “Ben görüşlerimi bildirmekte özgürüm. Bunu unutmayın. İstersem hayır derim istersem evet” sözlerini söyledi. Yılmaz ise “Sen ne kadar özgürsen bende o kadar özgürüm. Eşitlik için ise ben senin 4 katına eşitim. Sende bunu anla. Benim için senin vereceğin evet oyu bile olumsuzdur” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Meclisi, Nisan, Ayı

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