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Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mavi Salon’da gerçekleştirilen programa Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Abant izzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayrettin Öztürk, Milli Eğitim Müdürüz Yusuf Cengiz, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Köroğlu Yazarlık Okulu projesi koordinatörü Yazar Fahri Tuna’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programın konuğu Şair Prof. Dr. Nurullah Genç’le yapılan söyleşinin konusu ise “Sanatın Kaynağı ve Şiir”idi.

“Cihân-ârâ cihân îçindedir ârâyı bilmezler

O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler”

Dizeleriyle programa başlayan Nurullah Genç öğrencilere, “Sanatın kaynağını köklerimizde, atalarımızın bizlere bıraktığı mirasta, açtığı yolda aramalıyız” dedi.

Program Nurullah Genç’e plaket ve teşekkür belgesi vermesi ile sona erdi.