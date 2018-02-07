Haber: BMA

Dünyada gıda ve beslenmeye ilişkin sorunları analiz etmek amacıyla kurulan BCFN'in Thomson Reuters Vakfı ile küresel gıda sisteminin üç ikilemi olan "Açlık ve Obezite", "Gıda ve Yakıt", "İsraf ve Açlıktan Ölüm" konularına ışık tutmak, dikkat çekmek ve bunları ele almanın yollarını bulmak için başlattığı Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri’nin ikincisi için başvuru tarihleri açıklandı. Ana akım ve yeni medyanın gücünden yararlanarak kamuoyunun dikkatini gıda sistemindeki ikilemlere çekerek geniş ve küresel bir kitlede etkileşim yaratmayı hedefleyen yarışma bu yıl "Basın" ve "Multimedya" kategorilerinde düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl 72 ülkeden 500'ü aşkın gazeteci, fotoğrafçı ve film yapımcısının katıldığı yarışmanın kapsamı bu yıl genişletildi. Başvuruların 31 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edeceği yarışmanın "Multimedya" kategorisine gazeteciler, film yapımcıları ve fotoğrafçıların yanı sıra radyocular da başvurabilecek. Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'nde yayınlanan çalışmalarıyla kazananlar 10 bin Euro ile ödüllendirilirken, yayınlanmamış çalışmalarıyla kazananlar ise Thomson Reuters Vakfının gıda sürdürülebilirliği konulu medya eğitim kursuna ücretsiz olarak katılma hakkına sahip olacak. Kazanan yayınlanmış çalışmalar; www.barillacfn.com ve news.trust.org adreslerinden kamuoyuna duyurulacak. Ayrıca Reuters haber akışı üzerinden de çalışmalar yayınlanarak 1 milyar okuyucuya ulaştırılacak. Finale kalan başvurular medya, fotoğraf, gıda ve tarım sürdürülebilirliği politikaları ile alanında önde gelen profesyonellerin oluşturduğu seçkin bir jüri tarafından değerlendirilecek. www.goodfoodmediaaward.com adresinden başvurulabilen yarışma Ekim 2018'de kamuoyunun erişimine açılacak. Her kategorinin kazananı ise Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı'nın düzenlediği 9. Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu'nda açıklanacak.

“BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Küresel gıda sisteminin benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğunu, yoksulluk, aşırı tüketim, artan nüfus ile iklim değişikliğinin gezegenimize yönelik en kritik tehditler olduğuna dikkat çeken BCFN Başkanı Guido Barilla; “Bugün, gıda sistemimizi her zamankinden daha fazla etkileyen zorluk ve çelişkilere ışık tutmaya ihtiyaç var. Küresel bir endişe olan gıda sürdürülebilirliğinde en önemli destekçimiz ise medya. Günümüzün gıda paradokslarını aydınlatmak, tüketicilere karşı karşıya olduğumuz büyük problemler hakkında bilgi vermek; ilgilerini çekmek için medyanın rolü göz ardı edilemez. Gıda seçiminden başlayarak, daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunacak herkese teşekkür ederiz” dedi.

Küresel gıda sisteminin geleceğine ışık tutacak yarışmanın bu yılki jüri üyeleri ise şöyle;

- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü, İşbirlikleri, Savunuculuk ve Kapasite Geliştirme Direktörü Marcela Villarreal

- Food Tank Kurucusu Danielle Nierenberg

- Yazar ve Fotoğrafçı Finbarr O'Reilly

- Thomson Reuters Vakfı İklim Editörü Laurie Goering

- La Repubblica Genel Yayın Yönetmeni Mario Calabresi

- SDG2 Advocacy Hub Koordinatörü Paul Newnham

- Economist Grup, Thought Leadership Genel Yayın Yönetmeni Irene Mia