Haber: BMA

Dünyada gıda ve beslenmeye ilişkin sorunları analiz etmek amacıyla kurulan BCFN’in Thomson Reuters Vakfı ile küresel gıda sisteminin üç ikilemi olan "Açlık ve Obezite", "Gıda ve Yakıt", "İsraf ve Açlıktan Ölüm" konularına ışık tutmak ve bunları ele almanın yollarını bulmak için başlattığı "Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri"nin kazananları açıklandı. Ana akım ve yeni medyanın gücünden yararlanarak kamuoyunun gıda sistemindeki ikilemlere dikkatini çekmeyi, geniş ve küresel bir kitlede etkileşim yaratmayı hedefleyen yarışmaya basın, video ve fotoğrafçılık kategorilerinde 72 ülkeden 500'ü aşkın gazeteci, fotoğrafçı ve film yapımcısı başvurdu.

Gıda ve açlıkla bağlantılı sorunlar gündeme getirildiğinde akla ilk olarak düşük gelirli ülkelerde kötü beslenen milyonlarca insanın geldiğini belirten Thomson Reuters Vakfı CEO'su Monique Villa; "Unutmamalıyız ki zengin ülkelerin de gıda ve beslenmeyle ilgili ciddi sorunları var. Obezite ve gıda israfı oranları yükselmeye devam ediyor. Bu ödülleri sunarak kazananların ürettiği benzersiz ve ilgi çekici içerikler aracılığıyla gıda sistemindeki ikilemler hakkında farkındalığı artırmayı hedefledik. Eserlerin ve çalışmaların mevcut durumu iyileştirme konusunda dünyanın her yanındaki insanlara ilham vereceğini umuyoruz" dedi.

“GIDA SEÇİMLERİYLE FARK YARATMASI GEREKİYOR”

BCFN Başkanı Guido Barilla ise şöyle konuştu: "Dünyanın dört bir yanından profesyonellerin bu ödülün gerektirdiği zorlu göreve büyük ilgi göstermesinden memnuniyet duyduk. Gıda sürdürülebilirliğiyle ilgili sorunlara ışık tutarak uluslararası geniş bir kitlenin dikkatini çekmeyi başardılar. Şimdi olası çözümler bularak görevimizi yerine getirme sırası bize geldi. Kurumlar ve paydaşların sorunu tüm yönleriyle ele alarak bütünsel bir yaklaşımı benimsemesi ve eş zamanlı olarak bireylerin de sürdürülebilir gıda seçimleriyle fark yaratması gerekiyor."

Yarışmanın "Yayınlanmış makale" dalında ödül kazanan Kanadalı Gloria Dickie, bioGraphic’te yayımlanan "Kurtçuk Devrimi" başlıklı yazısında, çiftçilerin hayvanlarını beslemek için kullandığı ve insanlar tarafından kullanılan gıda kaynaklarına etkisi olmayan yüksek proteinli bir larva türünü ele aldı. “Yayınlanmış video” kategorisinin kazananı Justice Baidoo, Joy News Today’de yayımlanan “Gana’da Gıda İsrafı” videosu ile gıda israfıyla yeterli altyapı olmamasından kaynaklanan küresel açlık arasındaki çelişkiyi vurguladı. Amerikalı fotoğrafçı George Steinmetz ise fotoğraf makinesini New York Times için her gün tükettiğimiz yiyeceklerin endüstriyel üretiminin arkasındaki sırları açığa çıkarmak üzere kullandı. Yarışmanın kazananları 10 bin Euro ile ödüllendirildi. Yayınlanmamış eserler kategorisinin kazananlarından Uzmi Athar, makalesinde ülkesi Hindistan’ın açlığı azaltma mücadelesinde mevzuat ve pratik önlemler açısından karşılaşılan sorunları kaleme aldı. “Yayınlanmamış video” ödülünü kazanan Musdalafa Lyaga, yetiştirilmesinden satışına ve yan ürünlerinin yeniden kullanımına kadar mango üretim zincirinin Gana’daki durumuna odaklandı. Silvia Landi ise Güney Afrika’da tehlikeli bir hızla artan obezite sorununa dikkat çekmek için deklanşöre bastı.Yarışmada, internet kullanıcılarının oyları sonucu Merin Porter, “Ümitle Olgunlaşan: Yüksek verimli düşük beslenme değerli yiyeceklere yerel bir çözüm” başlıklı makalesiyle “Web’in en iyisi” ödülünü kazandı. Daha düşük çevresel etkisi olan, daha taze ve sağlıklı yiyecekler elde etmek için yerel gıda üretiminin gelişimine odaklanan bu çalışmasıyla ödüle layık bulunan Merin Porter, Thomson Reuters Vakfı’nın Londra ofisinde düzenlenecek sürdürülebilir gıda üretimi konulu medya eğitimine katılma şansı elde etti.Yayınlanmamış makale, fotoğraf ve video dalında Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri’ni kazananlar, eserlerinin Thomson Reuters ve BCFN Vakıflarının internet sitelerinde yayınlanmasının yanı sıra Thomson Reuters Vakfı’nın Londra’daki ofisinde düzenlenecek sürdürülebilir gıda üretimi hakkında bir medya eğitimine katılma şansı elde etti. Seçilen yayınlanmamış makaleler ise yaklaşık bir milyar okuyucusu olan Reuters haber ajansı aracılığıyla da dağıtılacak.

Tüm başvurular, gıda sürdürülebilirliği ve beslenme konularında önde gelen gazeteci, fotoğrafçı ve politika belirleyici profesyonellerden oluşan seçkin bir jüri tarafından değerlendirildi. Ruth Oniang’o (Afrika Gıda, Tarım, Beslenme ve Kalkınma Dergisi Kurucusu), Danielle Nierenberg (Food Tank Kurucusu), Mario Calabresi (La Repubblica gazetesi yöneticisi), Laurie Goering (Thomson Reuters Vakfı İklim Editörü); Miranda Johnson (The Economist çevre muhabiri); Finbarr O’Reilly (Fotoğrafçı ve yazar); Marcela Villarreal (BM Gıda ve Tarım Örgütü [FAO] İşbirlikleri, Savunuculuk ve Kapasite Geliştirme Birimi Direktörü); Cassandra Waldon (Uluslararası Zirai Kalkınma Fonu [IFAD] İletişim Direktörü); Olly Buston (Jamie Oliver Gıda Vakfı Küresel Savunuculuk Direktörü).

YENİ BÖLÜMLERLE KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'nin 2018 yılında “Yayınlanmış” ve “Yayınlanmamış” bölümleri korunurken, başvurular için profesyonel havuzu genişletilecek. Ödüller "Basın" ve "Multimedya" olmak üzere iki kategoride sunulacak. Multimedya kategorisi gazeteciler, film yapımcıları, fotoğrafçıların yanı sıra radyocuları da kapsayacak. 2018 yılı katılım detayları önümüzdeki aylarda yayımlanacak yarışmanın jüri üyeleri, gıda ve sürdürülebilirlik alanının önde gelen yeni isimlerinin katılımıyla güçlenecek.