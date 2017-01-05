Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da belediyenin çalışmalarını anlatmak ve kurumlar arası diyalogu en üst seviyeye çekmek üzere Bolu Belediyesi tarafından resmi kurumlarda ‘il müdürü’ görevinde bulunanlar ve şehrin diğer üst düzey bürokratları için bir yemek düzenlendi.

YENİ ATANAN MÜDÜRLER KENDİLERİNİ TANITTI

İl bürokratlarını buluşturan yemeğe 60’a yakın davetli katılırken, yakın dönemde kamuda yaşanan değişiklikler sonrası Bolu’ya ataması gerçekleşen bazı il müdürleri de kendilerini tanıtma imkânı elde etti.

BAŞKAN YILMAZ, BOLU’NUN MEGA PROJELERİNİ ANLATTI

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, yemeğe katılanlarla teker teker tokalaşarak, sohbet etti. Bürokratlar, ikram edilen yemek sonrası Bolu Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ve gelecekte yapılması planlanan mega projeler hakkında bilgilendirildi. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, yaptığı üç boyutlu görsellerle destekli sunumunda Büyüksu Projesi, Gölcük Dağ kızağı ve teleferik projesi, Karadere İçme Suyu projesi, Yeni Sanayi Projesi ve mevcut stadyumun bulunduğu alanın çehresini değiştirecek proje gibi Bolu’nun vizyon projelerini anlattı. Başkan Yılmaz ayrıca, kendisine gelen soruları da yanıtladı.

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın ev sahipliği ile Bolu Belediyespor Sağlıklı Yaşam Merkezi (BOBES) kafeteryasında düzenlenen yemeğe il müdürlerinin yanı sıra Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven, Ağır Ceza Hâkimi ve Adalet Komisyon Başkanı Seyfi Han, Hukuk Hakimi Taner Gülşen ile AK Parti İl Başkanı ve Bolu Belediyesi Meclis Üyesi Nurettin Doğanay, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ve Kent Konseyi Başkanı Refik Özçelik katıldı. Ayrıca Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu, Zerrin Biçen ve İhsan Ağcan’da bürokratlar onuruna verilen yemekte yer aldı.