Haber: Semih BAYKAL

Olay, ilimiz Semerkant Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yer alan Arçelik Servis dağıtım aracından B.A., 2 adet 120 LCD model televizyon çaldığı iddia edildi. B.A., çaldığı televizyonları satarken İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahıs verdiği ifade de çaldığı TV’leri sokak bulduğunu iddia etti.

Televizyonları hırsızı B.A., emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.