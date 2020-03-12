Mehmet Akif Ersoy anıldı

Haber: N. Halid Altundal

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ’nün 99. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Bolu Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi’nin hazırladığı program izleyicilerden büyük alkış aldı. Programa Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, Tanju Özcan, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Salonu’nda düzenlenen etkinlik, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Bolu Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi Müdürü Emin Burukoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından İstiklal Marşını ezbere okuma yarışmasında birinci olan Milli Egemenlik İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Zehra Baki İstiklal Marşını okudu. Minik öğrenci katılımcılardan büyük alkış aldı.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

İstiklal Marşımızın 10 kıtasını ezbere okuma yarışmasında dereceye giren Milli Egemenlik İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Zehra Baki, 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Esma Nur Demir, Yunus Emre İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Erdem Coşkun’a Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından ödülleri takdim edildi.

Resim yarışmasında 1. olan Mehmet Akif Ersoy ilkokulu 3. Sınıf öğrencisi Güney Akyüz, 2. olan Sakarya İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Aydın, 3. olan Yıldırım Bayezıt İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ahmet Nedim Ayaz’a ödülleri Garnizon Komutan vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya tarafından verildi.

Şiir yarışmasında 1. olan Yunus Emre Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Elif Emre Çelik, 2. olan Dodurga Abdi Sın Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Tahsin Efe Yurt, 3. Olan Sakarya Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Rüya Bursalı ‘ya ödülleri Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan tarafından takdim edildi.

Kompozisyon yarışmasında 1. olan Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Rana Meryem Öztürk, 2. olan Gölyüzü İzzet Baysal Anadolu lisesi 9. Sınıf öğrencisi Rumeysa Ağış, 3. Olan Canip Baysal Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi emine mandıralı ise ödüllerini Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman’ın elinden aldılar.

ORATORYO VE CANLANDIRMA BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Ödül takdiminin ardından program, Bolu Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırlamış olduğu “Hakk’ın Sesi Mehmet Akif” adlı oratoryo ve canlandırma gösterisiyle devam etti. Oratoryoda eşsiz bir performans sergileyen öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte yer aldığı canlandırmada Kurtuluş Savaşı yıllarımızı ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yaşadıklarını çok güzel bir şekilde izleyicilere aktardılar.