Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediyesi Nikah Salonu’nda düzenlenen anma programına Bolu Valisi Aydın Baruş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Timuçin Erem, öğrenciler ve davetliler katıldı. Düzenlenen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı Gençlik Merkezinde işaret dili eğitimi alan öğrenciler tarafından işaret dili ile söylendi. Mehmet Akif Ersoy’un hayatının okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem bir konuşma yaptı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem konuşmasında, “Yeni bir istiklal mücadelesi verdiğimiz şu dönemde İstiklal Harbi’mizin büyük mücadele adamı, İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, eserleriyle, şiirleriyle, yılmak bilmeyen azmiyle günümüzde de bizlere hala ışık tutmaya, öncülük etmeye devam ediyor. Ülkelerin verdiği istiklal mücadelelerinde fikir adamlarının, sanatçıların, şairlerin ne kadar önemli olduğuna müşahede etmekteyiz. Kurtuluş savaşı yıllarında merhum şairimiz vaaz kürsülerinden, milli birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla durmadan çalışmış aziz Türk milletinin şahlanmasına etkili hitabıyla öncülük etmiştir. Yaptığı vaazlar ve etkili kalemi dirilişimizdeki en etkili silahlardan birisi olmuştur. Gerçekten O bir vatan sevdalısıydı, vatan aşığıydı. Zaten bu sevda ve aşk onda olmasa ne o kadar etkili konuşabilir, ne de o kadar etkili şiirler yazabilirdi. O’nun ağzından çıkan her söz, kaleminde dökülen her dize bu milletin şahlanması demekti” ifadelerini kullandı.

Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara ve etrafımızda yanan ateşe bakıldığında Mehmet Akif ruhuna daha çok ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, “ Bugün tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi yedi düvele karşı mücadele vermekteyiz. Bugün o günlerden farklı olarak sadece silahlı değil aynı zamanda ekonomik ve psikolojik olmak üzere her alanda mücadele etmekteyiz. Bunun içindir merhum şairimizin Asım'ın nesli dediği sizleri işaret ettiği gençliğe çok büyük ihtiyaç duymaktayız ve şunu çok iyi bilmeliyiz. Bugün dünyada zulüm gören Müslüman kardeşlerimiz gözlerini açmış ülkemizden medet umuyor. Bugün Suriye’de, Irak’ta zülüm gören kardeşlerimiz anavatanlarına ülkemize sığınıyor. Ama eğer bizler asımın nesli olmazsak bizim sığınacak ya da gidecek hiçbir yerimiz olmayacak. Bu itibarla merhum şairimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Muharrem Salih Çeliktaş’ın Zulmü Alkışlayamam adlı şiiri okumasının ardından Gençlik Merkezinde işaret dili eğitimi alan gençler tarafından işaret dili anlatımlarıyla “Her Şehidin Ardından Bir Türkü Söyle” ve “Şehitler Ölmez” isimli türkülerin yer aldığı mini bir konser verildi.

Canip Baysal İlkokulu öğrencisi Çağan Caba’nın İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okuması programı izleyenler tarafından çok beğenildi ve uzun süre alkışlandı. Vali Baruş, Çağan Caba’yı şiir sonrası yanına davet ederek sohbet etti ve yananı oturttu.

Düzenlenen program Gençlik Merkezi Bolu Gençlik Tiyatrosu Tiyatro topluluğu tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy konulu tiyatro gösteriminin ardından Bolu Valisi Aydın Baruş ve beraberindekilerin programda görev alan gençlerle fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.