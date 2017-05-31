Haber: Esra Öztürk

Bolu Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğrencileri anlamlı bir okul gezisinde bulundu. Okulun 3 – D sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Ankara gezisi düzenledi. Öğrenciler önce Mustafa Kemal Atatürk’ün mezarı olan Anıtkabir’i ziyaret etti. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gitti. Öğrenciler her iki ziyarette de duygusal anlar yaşadı. Öğrenci velisi Çiğdem Arslan konu hakkında bir açıklama yaparak “Çocuklarımızın gözlerindeki sevgisi saygısı minnet duygusu Atamızın huzurundaki minik kalplerle buluştu. Öğretmen öğrencileri ve velilerle buluşturan Ankara gezisi sevinç içinde tamamlandı” ifadelerini kullandı.