Haber: BMA

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u büyük gururla kutlayan Abat; “12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milli Marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı, aziz milletimizin diriliş destanıdır. Kurtuluş Savaşı yıllarında maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden ecdadımızın ortak duygusunun, inancının sembolüdür. Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı ile bugün bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu gösteren ve kurtuluş mücadelesine her şeyiyle destek olmuş merhum Mehmet Akif’i saygıyla yâd ediyoruz. İstiklal marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişin yıldönümünde; tüm kahraman şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum" İfadelerini kullandı.