banner133

banner130

banner101

12 Mart 2018 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Mehmet Akif’i saygıyla yâd ediyoruz”

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat “12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” mesajı yayımladı.

    12 Mart 2018 Pazartesi 09:08
    Bu haber 49 kez okundu
    “Mehmet Akif’i saygıyla yâd ediyoruz”
     Haber: BMA

    İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u büyük gururla kutlayan Abat; “12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milli Marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı, aziz milletimizin diriliş destanıdır. Kurtuluş Savaşı yıllarında maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden ecdadımızın ortak duygusunun, inancının sembolüdür. Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı ile bugün bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu gösteren ve kurtuluş mücadelesine her şeyiyle destek olmuş merhum Mehmet Akif’i saygıyla yâd ediyoruz. İstiklal marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişin yıldönümünde; tüm kahraman şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum" İfadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Müstakil, Sanayici, İşadamları, Derneği, (MÜSİAD)

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Yıllar Sonra
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SINIR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ADALET
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ Sözde “İlahiyatçılara Tüm“ÜNİVERSİTE” lerimizden de Okkalı “Cevaplar” Bekliiyoruz…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KADINLARIMIZ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmayınca olmuyor! (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İTTİFAK YASASI GERÇEKLEŞİRSE BOLU’DA GENEL SEÇİM SONUÇLARI NE OLUR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ŞİMDİ NE OLACAK
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben Müzesi “
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HANIMLAR, HAYATINIZDA NE DEĞİŞTİ ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel KADINLARA ÖZEL
  • Suat Tosun Suat Tosun MİTOLOJİDE KADINA ŞİDDET- TACİZ VE AMETİST TAŞI
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY İzzet Baysal’ın Kabri Başında Sevgi Hâlesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu NUSH İLE USLANMAYAN
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan ÇOCUKLARIMIZIN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Okuluma Dokunma!
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124