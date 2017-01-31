HABER: FARUK ÇİDEM
Bolu F Tipi Cezaevinde yatmakta olan Alaattin Çakıcı’yı ziyaret için Bolu’ya gelen tüm dünyanın yakından tanıdığı Mehmet Ali Ağca’nın şu saatlerde Çakıcı ile görüştüğü öğrenildi…
AYRINTILAR GELİYOR…
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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