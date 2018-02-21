banner133

banner101

21 Şubat 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Mehmet Altun beraat etti

    Geçtiğimiz yıl bir iş adamından tehdit ve şantaj yoluyla para aldığı gerekçesiyle tutuklanan Abant Tv Sahibi Mehmet Altun ve aynı suçtan beraat eden İmdat Aslan, Abant Objektif adlı programda OHAL eski Valisi Mustafa Özsoy’a hakaret ettikleri gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Altun ve Aslan bu davadan beraat etti.

    21 Şubat 2018 Çarşamba 13:49
    Bu haber 155 kez okundu
    Mehmet Altun beraat etti

    Haber: Semih Baykal

    Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması Bolu Çatı Yapılanması davasında tutuksuz yargılanan A.O. isimli iş adamından, tehdit ve şantajla para istediği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Abant TV Sahibi Mehmet Altun ve aynı suçtan beraat eden İmdat Aslan, bu kez de geçen yıl Abant Objektif adlı programda dönemin OHAL Valisi Mustafa Özsoy’a hakaret ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açıldı. 3. Asli Ceza Mahkemesinde görülen davada Bolu T Tipi Kapalı cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Altun ve tutuksuz yargılanan İmdat Aslan hazır bulundu.

    Mahkemede ilk olarak ifade veren İmdat Asan; “Yıllarca FETÖ ile mücadele etmiş bir kişi olarak OHAL’den sorumlu Vali Yardımcısına hakaret etmem mümkün değildir. Programla ilgili dökümanlar incelendiğinde Vali Yardımcısına hakaret etmediğim görülecektir. Suçsuzum ve beraatimi talep ediyorum dedi.

    “HAKARET ETMEDİM”

    Aslan’dan sonra ifade veren Abant TV sahibi Mehmet Altun ise şunları söyledi; “Ben Abant TV’nin sahibi olarak İmdat Aslan ile birlikte Abant Objektif isimli program yapıyorduk. Bu programda Bolu Vali yardımcısı olan müştekiye karşı hakaret ettiğimiz iddiasıyla dava açılmış ise de, programın dökümanları incelendiğinde hakaret içerikli bir söz söylemediğim ortadadır. Suçsuzum ve berattimi talep ediyorum.”

    KARAR

    İfadelerin ardından Mahkeme hakimi Altun ve Aslan’ın ayrı ayrı beraatine karar verdi. İşte O karar; “

    Her ne kadar sanıklar İmdat Aslan ve Mehmet Altun hakkında katılan Mustafa Özsoy’a yönelik hakaret suçundan cezalandırılmaları talebiyle kamu davası açılmış ise de; sanıkların fiilinin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince sanıkların atılı suçtan AYRI AYRI BERAATLERİNE karar verilmiştir.”


    Anahtar Kelimeler: Geçtiğimiz, Yıl,, Adamından, Tehdit

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Uçtu Uçtu, Mengen’e Kondu
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan ORTAK AKLA İHTİYACIMIZ VAR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sanat Merkezindeki Görsel Şölen
  • Suat Tosun Suat Tosun UZAK GÖRÜŞLÜ HEMŞEHRİMİZ: İRFAN ATAÖVER
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Hasbelkader “ …
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SEVGİ ZİNCİRİ HALKALARI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Pes Doğrusu!
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR Umutsuz olma diyor kâinat
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir İŞ DÜNYASI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÜÇLEME
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Mirasyediler
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ANNE BEN BİTKİ DEĞİLİM !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Bir olalım
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu BIÇAK KEMİKTE
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GAZİLİK VE ŞEHİTLİK
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TELAFİSİ ZOR HAFTALAR !
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129