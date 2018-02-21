Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması Bolu Çatı Yapılanması davasında tutuksuz yargılanan A.O. isimli iş adamından, tehdit ve şantajla para istediği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Abant TV Sahibi Mehmet Altun ve aynı suçtan beraat eden İmdat Aslan, bu kez de geçen yıl Abant Objektif adlı programda dönemin OHAL Valisi Mustafa Özsoy’a hakaret ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açıldı. 3. Asli Ceza Mahkemesinde görülen davada Bolu T Tipi Kapalı cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Altun ve tutuksuz yargılanan İmdat Aslan hazır bulundu.

Mahkemede ilk olarak ifade veren İmdat Asan; “Yıllarca FETÖ ile mücadele etmiş bir kişi olarak OHAL’den sorumlu Vali Yardımcısına hakaret etmem mümkün değildir. Programla ilgili dökümanlar incelendiğinde Vali Yardımcısına hakaret etmediğim görülecektir. Suçsuzum ve beraatimi talep ediyorum dedi.

“HAKARET ETMEDİM”

Aslan’dan sonra ifade veren Abant TV sahibi Mehmet Altun ise şunları söyledi; “Ben Abant TV’nin sahibi olarak İmdat Aslan ile birlikte Abant Objektif isimli program yapıyorduk. Bu programda Bolu Vali yardımcısı olan müştekiye karşı hakaret ettiğimiz iddiasıyla dava açılmış ise de, programın dökümanları incelendiğinde hakaret içerikli bir söz söylemediğim ortadadır. Suçsuzum ve berattimi talep ediyorum.”

KARAR

İfadelerin ardından Mahkeme hakimi Altun ve Aslan’ın ayrı ayrı beraatine karar verdi. İşte O karar; “

Her ne kadar sanıklar İmdat Aslan ve Mehmet Altun hakkında katılan Mustafa Özsoy’a yönelik hakaret suçundan cezalandırılmaları talebiyle kamu davası açılmış ise de; sanıkların fiilinin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince sanıkların atılı suçtan AYRI AYRI BERAATLERİNE karar verilmiştir.”