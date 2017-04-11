Haber: Kasım ŞAHİN

Geçtiğimiz günlerde Meral Akşener için, “Akşener Bolu’ya geldiğinde 15 Temmuzda Başbakanım demişti. Bu sözleri Türkiye düşünmeli” açıklamasında bulunan Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’u MHP Bolu Eski İl Başkanı Mehmet Aydın ağır bir dille eleştirdi. Açıklamayı iftira olarak değerlendiren Aydın, “Kişi söylediğini, attığı iftirayı, yalanı ispatlamakla mükelleftir. Eğer bunu ispatlayamazsa, en hafif anlatımla en adi şerefsiz, yalancı, iftiracı ve alçaktır” ifadelerine yer verdi.

“YAPTIĞI YARDIM VE YATAKLIKTAN MI KORKUYOR!”

Aydın yaptığı açıklamada, “Meral Akşener’in, değil Bolu mitinginde, Türkiye’nin hiçbir yerinde söylediği böyle bir cümle yoktur. Fakat Bolu mitinginde söyledikleri gayet açıktır. Ali Bey, internete girip bu açıklamalara ulaşabilir. Akşener Bolu’da, devlete sızmış bir yapının kabul edilemez olduğunu belirterek, Başbakan olduğumda bu yapı ile yardım ve yataklık yapanlar, pkk ile ona yardım ve yataklık yapanlardan hesap soracağını ve bu topraklardan hepsinin kökünü kazıyacağını dile getirmiştir. Her ile gittiğinde bunu tekrarlamış ve FETÖ ile FETÖ’yü bu ülkenin başına bela edenlerden hesap soracağını çok açık bir dille beyan eden tek siyasetçi olmuştur. Sevgili Ali Bey’i rahatsız eden, Akşener’in FETÖ’yü bu ülkenin başına bela edenlerden, onlara yardım ve yataklık yapanlardan hesap soracağını söylemesi midir?’ dedi.

“TÖVBE EDİP ÖZÜR DİLEMELİDİR”

Milletvekili Ali Ercoşkun’u tövbe edip Müslüman olmaya davet eden Aydın, “Bildiğim kadarıyla Ali Ercoşkun Müslüman olduğunu iddia eden bir kardeşimizdir. Müslüman yalan söylemez, Müslüman böyle iftiralar atmaz. Bunları yapandan Müslüman olmaz. Sanırım Ali Bey uzun süre Fetullahçılarla kardeş kardeş yaşadığından dini, Allah’ın İslam’ı değil de Fetullah’ın dini zannediyor ve alışkanlıklarından vaz geçemiyor. Çünkü iftira, yalan, kumpas FETÖ’nün dininde vardır. İslam’da yoktur. Ercoşkun’u en kısa zamanda tövbe edip, Kelime-i Şahadetin ‘Ve yine şahadet ederim ki Muhammed Allah’ın Resulüdür’ kısmına söyleyerek Müslüman olmaya devam ediyorum ve çıkıp kamuoyunda attığı bu iftira için Meral Akşener başta olmak kaydıyla Türk Milletinden özür dilemesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.