Haber: Kasım ŞAHİN

Türkiye’nin yeni siyasi partisi İyi Parti Meral Akşener ve MHP’den ayrılarak bu partiye katılan önemli isimlerle birlikte ses getirmeye başladı. İyi Parti’nin Ankara’daki genel merkezi ise 11 Kasım günü görkemli bir açılışla hizmete girdi.

İyi Parti’inin Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Teşkilatlar sorumlu olan genel başkan yardımcısı Koray Aydın’ın elinden İyi Parti kurucu İl Başkanı yazısını alan ve resmen Bolu il başkanı olan Mehmet Aydın, resmi ilk açıklamasını yaptı. Aydın, açıklamasın da kısa ve öz olarak; “ Bolu Kurucu İl Başkanlığımız resmî olarak tebliğ edildi. Her şey İYİ olacak” dedi. Yeni Parti Bolu İl ve ilçe başkanlığının binasının bu hafta içerisinde hizmete gireceği de öğrenildi.