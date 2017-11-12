banner133

banner101

banner120
12 Kasım 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Mehmet Aydın resmen başkan

    MHP’den ayrılarak Meral Akşener’in kurduğu İyi Partiye geçen Mehmet Aydın, kurucu il başkanı ilan edilmesinin ardında 11 Kasım’da İyi Parti’nin genel merkezinin hizmete açılmasının ardından da resmen İyi Parti Bolu İl Başkanı oldu.

    12 Kasım 2017 Pazar 11:18
    Bu haber 44 kez okundu
    Mehmet Aydın resmen başkan

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Türkiye’nin yeni siyasi partisi İyi Parti Meral Akşener ve MHP’den ayrılarak bu partiye katılan önemli isimlerle birlikte ses getirmeye başladı. İyi Parti’nin Ankara’daki genel merkezi ise 11 Kasım günü görkemli bir açılışla hizmete girdi.

    İyi Parti’inin Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Teşkilatlar sorumlu olan genel başkan yardımcısı Koray Aydın’ın elinden İyi Parti kurucu İl Başkanı yazısını alan ve resmen Bolu il başkanı olan Mehmet Aydın, resmi ilk açıklamasını yaptı. Aydın, açıklamasın da kısa ve öz olarak; “ Bolu Kurucu İl Başkanlığımız resmî olarak tebliğ edildi. Her şey İYİ olacak” dedi. Yeni Parti Bolu İl ve ilçe başkanlığının binasının bu hafta içerisinde hizmete gireceği de öğrenildi.

    Anahtar Kelimeler: MHP’den, Ayrılarak, Meral, Akşener’in, Kurduğu

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “ TÜBİTAK 4006 “ Seminerinden …
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜLEZLER KONAĞINDAYIZ
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Ayla filmi ,Kore Mektupları kitabı
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu KIZIM, BU NE BİÇİM ERKEK ?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım On Kasım!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 10 Kasım Saat 9’u Beş geçe…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Atatürk’ü anlamak
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ALAADDİN BAŞKANA
  • Suat Tosun Suat Tosun FELSEFE NEDEN ÖNEMLİ ?
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TOPLUMUN ORTAK DEĞERİ VATANSEVERLİK Mİ?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit LEŞ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Şeytanın Bacağını Kırdık (ANALİZ)
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Bir Şehrin İnfazı
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FESLİ VE SAKSI KAFALILARA CUMHURİYET'İN 94. YILDÖNÜMÜ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TAŞ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129