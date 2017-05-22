HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’da aralarında eski AİBÜ rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun ve eski rektör yardımcılarından Mehmet Bahar’ın da olduğu FETÖ/PDY üniversite yapılanmasına yönelik devam eden duruşmalarda Bahar ilk kez hakim karşısında ifade verdi.

Sanıklardan çoğunluğunun Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesinden olduğunu söyleyen Mehmet Bahar, “Burada görüleceği gibi benim sorumlu olduğum Eğitim Fakültesi’nden FETÖ’cü çıkmamıştır. Sanıkların büyük çoğunluğu Hasan Koçoğlu’nun bir dönem dekan olarak görev yaptığı AİBÜ Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’ndendir. Eğer buralarda bir kadrolaşma söz konusu ise bunun tek sorumlusu Hasan Koçoğlu’dur. Eğer ben üniversitede FETÖ adına kadrolaşmada kolaylık sağlamış olsaydım uzun süre dekanlığını yaptığım Eğitim Fakültesi’nde bunu çok kolay yapardım” dedi.

İfade sırasında ilginç bir itirafta bulunan Mehmet Bahar şunları söyledi:

Burada siyasi görüşümü dile getirmek ne kadar uygun olur bilmiyorum ama eğer bir gün Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde milliyetçi, muhafazakar yapılanmaya ilişkin bir soruşturma yürütülürse, Eğitim Fakültesi’nde kendi atadığım öğretim görevlilerinin tüm sorumluluğunu kabul ederim. Bunun dışında üniversitede Fetullahçı Terör Örgütü’nün kadrolaşmasında hiçbir dahlim bulunmamaktadır.