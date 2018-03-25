Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan ve yargılanması sonrası beraat eden AİBÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Mehmet Bahar, savunmasının başında üzerine atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmediğini belirterek şunları söyledi; “Ben öncelikle üniversiteye girişim ve rektör yardımcısı olma sürecimle alakalı kısa bir açıklama yapmak isterim. YÖK'ün açtığı sınavla üniversiteye 1993 yılında araştırma görevlisi olarak girdim. 1994 Yılında eğitimim için yurt dışına çıktım. 1999 yılına kadar İskoçya'da doktoramı tamamladım. Bu tarihten sonra yeniden ülkeye dönerek yardımcı doçent olarak AİBÜ'de çalışmaya başladım. AİBÜ'de araştırma görevlisi olarak başlayıp da profesör kadrosu alan ilk kişiyim. 2010 yılından sonra yapılan seçimle rektör yardımcısı olarak atandım. İlgili mevzuata göre rektör yardımcıları rektör tarafından atanmaktadır. Yazılı bir kural olmamakla birlikte üniversitede rektörlük makamları, rektör yardımcılıklarını tüm üniversitenin temsilini sağlamaya dönük bir niyetle fakültelere dağıtmaktadırlar. Bende eğitim bilimlerinden sorumlu rektör yardımcısı olarak atandım. Usulen Tıp Fakültesini ve döner sermaye işlemlerini daha iyi kontrol edebilme adına buradan da bir rektör yardımcısı seçilmektedir. Rektör yardımcısı olduktan sonra eğitim fakültesinden geliyor olmam nedeniyle, çalıştığım dönem boyunca Dil Eğitimi ve Yoklama Araştırma Merkezi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akademik Değerlendirme Kurulu Başkanlığı, Akademik Dış İlişkiler (Erasmus) Koordinatörlüğü görevlerinde bulundum. Dikkat edileceği üzere benim burada sanık olan şahıslarla doğrudan bir bağlantım bulunmamaktadır. Tıp Fakültesinde faaliyetini yürüten birden fazla müdürlük ve araştırma merkezide mevcuttur. Fakat benim bunlarla herhangi bir ilintim ve bağlantım bulunmamaktadır. Bahsi geçen kurullarla tıp fakültesinden gelen rektör yardımcısı ilgilenmektedir. Deney Hayvanları Araştırma Uygulama Merkezi Başkanlığı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, BAP projeleri ile daha çok bu rektör yardımcısı ilgilenmiştir. Eğitim fakültesi ve buna mütalik işlemler dışında benim üniversitenin diğer faaliyet alanları ile ilgili benim yetkim ve görevim olmamıştır.

BENİM HİÇ BİR ETKİM VE KATKIM BULUNMAMAKTADIR

Huzurda yargılanan çok büyük bir kısmı diş hekimliği ve tıp fakültesi kökenlidir. Dolayısıyla ben bu sanıkların suçlamalarına konu edilen iş ve işlemlerde hiçbir zaman yetki ve salahiyet sahibi olmadım. Jürilerinde bulunmadım. Etik kurullarında yer almadım. Faaliyetleriyle alakalı herhangi bir yetkiyi de kullanmadım. 2547 Sayılı Kanuna göre böyle bir yetkimde bulunmamaktadır. Ben kısaca üniversitelere öğretim elemanı alınmasına yönelik prosedürü paylaşmak isterim. Her yılın Ocak ayında rektörlük makamı fakültelere alınacak öğretim üyelerinin tespiti için bir bildiri göndermektedir. Bu bildiri doğrultusunda fakülte dekanlıkları ve anabilim dalı başkanlıkları kadro taleplerini topladıktan sonra, bu durumu önce dekanlığa iletirler, dekanlıkta bu kadro talebini rektörlüğe iletir. Rektörlük toplamış olduğu kadro taleplerini YÖK'ün izni için ilgili kuruma gönderir, daha sonra kadroları kullanmak için ilana çıkmaktadır. Kadroların niçin tahsis edilmesi gerektiği dekanlık tarafından gerekçesiyle rektörlüğe bildirilmek durumundadır. Dolayısıyla aslında kadro tahsislerinde asıl görev icra eden kurum dekanlıktır. Bilahere öğretim elemanı alımı için jüriler oluşturulur. Yardımcı doçentlerin jürilerini de dekanlık oluşturmaktadır. Doçent ve profesör kadrosu için yapılan ilanlar ise doğrudan üniversite yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır. Fakat bu kadroya öğretim üyesi alınabilmesi için oluşturulan jüri üyeleri mutat olarak ilgili fakültenin dekanı tarafından önerilmektedir. Dolayısıyla Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği fakültesi kadrolarına alınan öğretim elemanlarının seçiminde ve atanmasında benim hiçbir katkım ve etkim bulunmamaktadır. Bu yalnızca benim bu yöndeki tavrımdan değil bizzat mevzuatın kendisinden kaynaklanmaktadır. Huzurda yargılanmakta olan ve çoğunluğu bahsedilen iki fakülteye mensup olan şahısların atanmalarına veyahut kadroya kazandırılmalarına benim bir etkimin olduğuna yönelik iddia anlatmış olduğum prosedür gereği kesinlikle doğru değildir. Kısaca ve basitçe şu söylenebilir. Üniversitede dekanın bilgisi ve onayı dışında hiçbir şekilde öğretim elemanı alınamaz. Kaldı ki 2547 sayılı yasanın bu yöndeki 2 hükmü çok açıktır. Anılan hükümlerden bir tanesinde " Ödenek ve kadro ihtiyacını dekanlık gerekçesiyle üniversite yönetim kuruluna bildirir" şeklinde bir düzenleme bulunmaktadır. Yine anılan yasanın başka bir maddesinde "Üniversitede yapılan iş ve işlemler konusunda dekanın gözetim ve denetim yükümlülüğü bulunmaktadır." şeklinde başka bir ibare yer almaktadır. Her iki hüküm birlikte değerlendirildiğinde görüleceği üzere kadro ihtiyacını belirleme dekana yüklenen bir görev olduğu gibi aynı kadroya alınan öğretim elemanları üzerinde dekanın denetim yetkisi ve ödevi de bulunmaktadır. Benim hiçbir yetkimin bulunmadığı başka bir fakültenin aslında yasa uyarınca dekanlık tarafından kullanılabilecek yetkiyi kullandığım ve bu yetkiler doğrultusunda usulsüz işlemler icra etmek suretiyle bir terör örgütünün üyeleri lehine işlemler tesis ettiğim iddiası yukarıda telaffuz ettiğim hükümler çerçevesinde hiçbir şekilde doğru değildir. Şunu tekrar altını çizerek ifade etmek isterim, usulsüz olarak kadroya alındığı iddia edilen şahıslar, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği fakültesine mensup şahıslardır ve yukarıda saymış olduğum mevzuat hükümleri uyarınca benim bu alımlara ne mevzuat uyarınca nede üniversitede yürütülen işlemlerin mutat iştigali anlamında etki etmem hiçbir şekilde olanaklı değildir. Ben üniversitede çalıştığım dönem boyunca 5 yıldan fazla süre eğitim fakültesi dekanı olarak görev yaptım. 2010 yılında 27 adet, 2011 yılında 30 adet, 2012 yılında 10 adet, 2013 yılında 15 adet ve 2014 yılında 6 adet öğretim görevlisinin Hasan Koçoğlu tarafından kadroya kazandırıldığı dosya içerisindeki belgelerle sabittir. Yine Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olan Kenan Gümüştekin'i dekan yardımcısı olarak atayan Hasan Koçoğlu'nun bizzat kendisidir. Aynı şahıs bu dosya ile haklarında işlem yapılan Fahrettin Talay gibi bir çok şahsa fakültede önemli görevler vermiştir. Dosya içerisindeki evraklarda ve zikrettiğim gerçeklerden hareketle Hasan Koçoğlu'nun hakkımda işlem yapılan ve belli bir gruba müzahir olduğu bildirilen şahısları öğretim elemanı kadrosuna aldıktan sonra ve 2015 sonrasında baskın basanındır mantığıyla şikayetlere başladığı görülmektedir. Yine diş hekimliği fakültesinde de durum aynıdır. Eğer huzurda yargılanan şahıslardan bir tanesi benim kendilerini nüfuzumu kullanarak öğretim üyeliği kadrosuna kazandırdığımı iddia etmekteyse çıkıp söylesin. Ben bu durumda gerekli savunmamı yapacağım. Fakat anılan fakültelere alınan personelin hiçbiriyle bağlantım bulunmamaktadır. Yalnızca Hakan Çakır isimli şahsın üniversiteye girişi sırasında benim bir katkım olmuştu. Hakkari Üniversitesi Rektörü beni arayıp bu şahsın yapmış olduğu faaliyetlerden bahsetmişti. Vatansever olduğunu söylediği için eğitim fakültesine alınması hususunda referans olmuştum. Onun dışında benim alınmasına katkım olan herhangi bir kimse bulunmamaktadır.

DEKAN OLDUĞUM DÖNEMDE RAHATLIKLA YAPARDIM AMA YAPMADIM

Daha önce 5 yıl boyunca eğitim fakültesinde dekanlık yaptığımı ifade ettim. Benim dekan olduğum süre boyunca yaklaşık 13 kişiyi doçentlikten profesörlük kadrosuna, 24 kişi yardımcı doçentlik kadrosundan doçentlik kadrosuna, 25 kişi yardımcı doçentliğe atanmıştır. Muhtelif bir takım atamalarla ve mahkeme kararlarıyla 61 kişinin öğretim elemanı olarak alınmasında imzam bulunmaktadır. Toplamda hakkında işlem yapılan kişi sayısı ikidir. Bir tanesi benden önceki dönemde işleme başlanan şahıstır. Bunun haricinde benim öğretim elemanı olarak alınmasına katkıda bulunduğum şahıslardan haklarında FETÖ/PDY yapılanması nedeniyle soruşturma icra edilen yalnızca Sefa Dündar isimli tek bir şahıs bulunmaktadır. Bu şahsın eşi de diş hekimliği fakültesinde öğretim elemanıydı. Muhtemelen aile bütünlüğünün bozulmaması için kendisi hakkında böyle bir tasarrufta bulunulduğunu tahmin ediyorum. Eğer benim FETÖ/PDY yapılanmasını koruma ve destekleme konusunda bir niyetim ve arzum olsaydı, dekan olduğum dönemde tüm yetkiler elimde bulunmaktaydı. Almış olduğum personel için bu yetkiyi çok rahatça kullanır ve başka fakültelerde mevzuat uyarınca yetkim olmadığı halde yaptığım iddia edilen kadrolaşmayı kendi dekanı bulunduğum fakültede çok rahatça yapardım. Bunun hakkımdaki suçlamanın ne kadar mesnetsiz olduğunu apaçık ortaya koymak olduğunu düşünüyorum. Dekanı bulunduğum Eğitim fakültesi 2015 yılında bir derecelendirme kuruluşu tarafından eğitim fakülteleri arasında Türkiye 7.si olarak seçildi. Eğer benim bilim dışında başkaca bir kaygım olsaydı böyle bir başarıya ulaşma imkanımız elbette olmazdı. Eğitim fakültesinde YÖK'ün pedagojik formasyon verilmesi konusunda yetkilendirdiği nadide fakültelerden birisi olduk. Buradaki faaliyetlerle yaklaşık 8000 kişiye sertifika imkanı sunduk. Sertifika vermiş olduğumuz şahıslardan neredeyse hiçbiri hakkında adli takibat yapılmadı, her ne kadar Yahya Mustafa Keskin sertifika programında usulsüzlükler yapıldığını belirterek şikayette bulunmuş ise de, bu hususta takipsizlik verildiği ortadadır. Bizim sertifika programımıza katılan şahıslardan yalnızca ikisi hakkında adli soruşturma yürütülmüştür. Bunlardan bir tanesi hakkında takipsizlik kararı verildiği dosya içerisindeki belgeden anlaşılmaktadır. Diğer şahıs huzurda dinlenmiştir. Hakkımdaki iddianın ciddiliği konusundaki takdiri mahkemeye bırakıyorum.

İDDİALAR MAKSATLI OLARAK YAPILMIŞTIR

Hakkımda ihaleye fesat karıştırıldığı yönünde Cabir Terzioğlu'nun şikayeti bulunduğunu bilmekteyim. Söz konusu şikayet hakkında OHAL bürosu tarafından yapılan inceleme neticesinde ihaleyi alan şirket hakkında herhangi bir soruşturma icra edilmediği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla şikayet konusunda suç soruşturmasını gerektirecek bir şüphe dahi bulunamamıştır. Bu aşamada beyanına başvurulan Gülşen Leblebicioğlu ve Yahya Keskin'in beyanlarını da hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Fetöcü olduğu bildirilen araştırma görevlisi Naciye Somuncu Demir hakkındaki iddialar hiçbir şekilde gerçekle bağdaşmamaktadır. O dönemde Naciye Somuncu Demir'in dil puanının sahte olduğu ve bu nedenle hakkında gözaltı kararı verildiği iddia edilmiştir. Fakat bu iddia eksik ve yanlış bilgi içermektedir. Zira bu şahıs hakkındaki soruşturma dil belgesinin sahte olduğu yönünde değil KPSS puanı bakımından yapılmıştır. Yapılan tahkikat neticesinde KPSS puanına ilişkin herhangi bir usulsüzlük tespit edilememesi üzerine yaklaşık 2 aylık bir süre sonrasında şahıs görevine iade edilmiştir. Halen de görevini sürdürmektedir. Kaldı ki Naciye Somuncu Demir isimli şahsın, jürisinde aleyhine beyanda bulunan Gülşen Leblebicioğlu'nun bizzat kendisi de yer almıştır. Ve alınması konusunda olumlu görüş beyan etmiştir. Alınması hususunda onay verdiği kişi hakkında cemaatçi suçlamasında bulunmanın nasıl bir bilim ahlakıyla bağdaştığını mahkemenin takdirine bırakıyorum. Naciye Somuncu Demir hakkında takipsizlik kararı verilmiş olduğu da malumdur. Naciye Somuncu Demir hakkında yakınıcı iddialarının sübjektif olduğunu ve başkaca sebeplerle ileriye sürüldüğünü düşünüyorum. Bu konuda şikayette bulunan Yahya Mustafa Keskin'in kızı halen bizim asistanımızdır. Ve aynı şahıs Naciye Somuncu Demir'inde yakın arkadaşıdır. Yine Cabir Terzioğlu'nun yeğeni de bizim okul öncesi uygulama ve araştırma merkezimizde uzman olarak çalışmaktadır. Ve kadroya alınmasına vesile olduğunu da belirtmek isterim. Yine aynı şahıslar Osman Çakmak isimli şahsın atanmasına ilişkin de şikayetlerde bulunmuşlardır. Hatta Gülşen Leblebicioğlu bu şahsın atama kararına yönelik Sakarya İdare Mahkemesine iptal davası açmıştır. Açılan dava red ile sonuçlanmıştır. Akabinde Osman Çakmak başka bir üniversitede göreve başlamış bunun üzerine Gülşen Leblebicioğlu aynı kadroya kendisi başvurmuştur. Başvurusunun reddi üzerine bir kez daha Sakarya İdare Mahkemesine başvuru gereği hissetmiş ve mahkeme açılan iptal davasının reddine hükmetmiştir. Dolayısıyla Gülşen Leblebicioğlu'nun aslında yapılan işlemlerin usulsüzlüğünden çok kendisine yönelik işlemlerden dolayı şikayet ve beyanlarda bulunmaktadır. Kendisi bu işlemler sonrasında benim örgüte girdiğimi hatta girmesem bile fazlaca yakınlaştığımı iddia etmiştir. Ben bu iddianında yukarıda anlattığım süreçle bağlantılı olduğunu düşünmekteyim. Bu şahsın beyanlarını hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Aynı şahıs benim editörü olduğum IJS isimli hakemli bir dergideki akademik camiadan arkadaşlarım hakkında da benzer beyanlarda bulunmuştur. Ve bu derginin anılan yapıyla bağlantılı olduğunu ima etmek istemiştir. Fakat iddialar sonrasında ortaya çıkan gelişmeler bu beyanlarının da maksatlı olduğunu ortaya koymuştur. Zira hakkında ağır iftiralarda bulunduğu bir akademisyen 18/04/2017 tarihinde Pamukkale Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır. Yine kendi jürisinde bulunan bir başka akademisyen hakkında da asılsız iftiralarına devam etmiştir. Devamı yarın.