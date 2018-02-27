Haber: BMA

Sarot Termal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Yerdelen ve Mudurnu Süreyya Astarci Meslek Yüksekokulu Sektereri Sebahat Cenkci'nin de bulunduğu görüşmenin sonunda ilçenin yöresel ürünlerinden oluşan hediye paketi takdim edildi. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette ilçenin genel durumu ile ilgili bilgiler veren Başkan İnegöl, Okur'a yeni görevinde başarılar diledi.