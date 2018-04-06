Haber: Esra Öztürk

Bolu İHH İnsani Yardım Vakfı, Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarının katkılarıyla Afrin’de operasyon yapan Mehmetçiğe 26 ton sudan oluşan bir yardım tırı ile Doğu Guta’dan İdlib’e göçe zorlanan mazlumlar içinde 40 koli bebek maması, bebek bisküvisi, patates ve sudan oluşan 26 tonluk bir yardım tırı daha gönderdi. Bolu Atatürk Orman Parkı’nda düzenlenen uğurlamaya, Bolu İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Fethi Sarımsakcı, Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Koçak, İHH gönüllüleri ve yardımseverler katıldı. Burada konuşma yapan Bolu İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Fethi Sarımsakcı, “Suriye’deki kardeşlerimize ve Mehmetçiğimize, Orman Bölge Müdürlüğü personelimizin de desteğiyle iki tır su gönderiyoruz. Ayrıca Doğu Guta’dan idlib’e gelen yaklaşık bin bebeğe mama göndereceğiz. Tırlarımızın biri Mehmetçiğimize gidecek. Mehmetçiğimizin ihtiyacı olmadığını biliyoruz ancak Mehmetçik kendi rızkını orada paylaştığı için bizde destek amacıyla bu tırları gönderiyoruz.” dedi. Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin de, “Orman Bölge Müdürlüğü olarak personelimizin tamamının bağışlarında oluşan, Suriye’deki Mehmetçiğimize bir yardımımız olsun, bir hayır işleyelim amacıyla bu yardım tırlarını hazırladık. Amacımız; bu tür yardımların her zaman içinde olmak, katkıda bulunmak, oradaki insanların da ihtiyaçları olmayıncaya kadar onlara yardım etmek, onların hayır dualarını almak.” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından yapılan dua ile yardım tırları uğurlandı. Yardım tırlarının Cumartesi günü Suriye’ye ulaşması bekleniyor. Ayrıca, İHH tarafından İdlib’de her gün 10 bin kişiye yemek çıkartıldığı belirtilerek, önümüzdeki günlerde yüklü miktarda patates gönderileceği bildirildi.



