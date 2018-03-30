Haber: Ceylan Beykoz

Tüm Türkiye'de 81 ilde yürütülen kampanya kapsamında toplanan mesajlar Afrin'de mücadele eden Mehmetçiğe gönderildi. SEDAŞ Şebeke Operasyonu, sayaç okuma ve teknik olmayan kayıplar ekipleri görevli ve sorumluları ile SEDAŞ’ın diğer birimlerinde çalışanların da katıldığı organizasyonda harekata katılan askerlere hitaben not kağıtlarına destek mesajları yazıldı. Çalışanların duygulanarak yazdığı mesajlarda, "Vatanın bütünlüğü uğruna canını seve seve veren kahraman Mehmetçikler, dualarımız sizinledir. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerine yer verildi. SEDAŞ yöneticileri de terörle mücadele eden ve harekatta başarı sağlayan askerlerimize kolaylıklar ve kazasız belasız memleketlerine dönmeleri temennisinde bulundular.

Yapılan kampanya hakkında bilgiler veren ve SEDAŞ’ta staj yapan SAÜ Meslek Yüksek Okulu Basın ve Yayıncılık Bölümü Sosyal Sorumluluk Grubu öğrencisi Özlem Yıldırım, "Askerlerimizin ve harekatın devletimiz için ne kadar önemli olduğunu SEDAŞ çalışanları da biliyor. 7/24 elektriğin sürekliliği için mücadele eden SEDAŞ ekipleri bu destek kampanyasına katılmak istediler. Bu kampanyada SEDAŞ camiası da bizimle birlikte oldu. SEDAŞ çalışanları, Türk bayraklarının olduğu not kağıtlarına kendi destek mesajlarını yazdılar. SEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi çalışanları da Mehmetçiğin terörle mücadelesinde onların yanında olduklarını gösterdi.” dedi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezlerinde gönüllü gençlerin Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe moral vermek için başlattığı "Afrin'e mesaj var" kampanyası için 81 ilden Mehmetçiğe yazılan destek mesajları Hatay'da merkezde toplandıktan sonra Afrin'de görev yapan askerlere teslim ediliyor.