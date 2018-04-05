Haber: BMA

10 - 11 Nisan 2018 tarihlerinde Mudurnu Belediyesi Düğün Salonunda yapılacak olan satranç turnuvası sırasında organizasyon komitesi tarafından toplanacak ödül ve yardımlar Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlanacak. Turnuvaya katılım koşulları ise şöyle:

“Turnuvaya 2011 ve öncesi doğan ve TSF Lisansına sahip 2018 yılı vizesi yapılmış sporcular kayıt yaptırabilirler.

Turnuvamız: Minikler (2011 ve 2010 doğumlu)

Küçükler( 2007-2009 arası doğumlu)

Yıldızlar (2004-2006 arası doğumlu)

Gençler ( 2003 ve daha önce doğanlar) olmak üzere 4 kategoride gerçekleşecektir.

Turnuvaya Son kayıt 07.04.2018 saat 17:00 dır.

Turnuva 6 tur İsviçre Sistemi ile 35 dakika + 30 saniye eklemeli tempo ile oynanacaktır.

Lisans Çıkarmak için Türkiye Satranç Federasyonu Websitesi üzerinden Lisans Bilgi sistemine giriş yapabilirsiniz.”