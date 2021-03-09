Mehmetçik Vakfına bağışla uzlaştılar

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 2020 yılı içerisindeki uzlaştırma konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. C. Başsavcısı Ahmet Bektaş Bolu Adliyesine 2020 yılı içerisinde uzlaşma kapsamına giren dosyalarda yüzde 75'lik bir uzlaştırma oranı yakalandığını, Bolu’da yaşayan vatandaşların mizaçları gereği genel olarak anlayışlı ve uzlaşmaya yatkın tavra sahip olmaları, uzlaştırma bürosundaki işlemlerin daha da kolaylaşmasını sağladığını belirtti.

İKİ ÇOCUĞA MONT ALDI, UZLAŞMA SAĞLANDI

Uzlaştırma görüşmeleriyle ilgili örnekler de veren Ahmet Bektaş, “Uzlaştırma görüşmelerinde sosyal amaçlı edimler üzerinde çalışma yapılmış olup 2020 yılına ait uzlaştırma dosyalarımızdan; Bolu Cumhuriyet Başsavcılığımız Uzlaştırma Bürosunda kayıtlı, tehdit ve hakaret suçlarından dolayı yürütülen soruşturma sonucunda dosyanın uzlaştırmacıya tevdi yapılan uzlaştırma görüşmelerinde müşteki A.Ü kendisine tehdit ve hakarette bulunan şüpheli F.A'nın iki ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık mont alması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini söylemesi ve şüpheli F.A'nın da bu talebi kabul ederek tespit edilen iki ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık mont alıp edimini yerine getirmesiyle uzlaşma ediminin yerine getirildiğinin Cumhuriyet Başsavcılığımızca tespit edilmesi üzerine olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir” dedi.

MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLA UZLAŞTILAR

Bektaş, gerçekleşen bir diğer uzlaşma ile ilgili olarak ise, “Bolu Cumhuriyet Başsavcılığımız Uzlaştırma Bürosunda kayıtlı, basit tehdit ve hakaret suçlarından dolayı yürütülen soruşturma sonucunda dosyanın uzlaştırmacıya tevdi yapılan uzlaştırma görüşmelerinde müşteki Y.Y kendisine tehdit ve hakarette bulunan şüpheli E.C.B'nin Mehmetçik Vakfına 511,00 TL bağış yapması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini söylemesi ve şüpheli E.C.B'nin de bu talebi kabul ederek Mehmetçik Vakfının Vakıflar Bankası nezdindeki hesabına 511,00 TL havale yaparak edimini yerine getirmesiyle uzlaşma ediminin yerine getirildiğinin Cumhuriyet Başsavcılığımızca tespit edilerek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

“UZLAŞTIRMANIN OLUMLU YÖNDE KATKI SAĞLADIĞI AŞİKARDIR”

Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosunda bulunan dosyaların önemli bir kısmının sosyal amaçlı edim ile sonuçlandığını belirten Bektaş açıklamasında son olarak ise şunları aktardı: “Örneklerden de anlaşılacağı üzere uzlaştırma müessesesinin gerek mahkemelerdeki iş yoğunluğunun azaltılması gerekse Cumhuriyet Başsavcılığımızdaki soruşturma faaliyetlerinin hızlanması açısından Bolumuz özelinde ve ülkemiz genelinde olumlu yönde katkı sağladığı aşikardır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan uzlaşmanın Bolu ili genelinde daha da artırılması en büyük temennimizdir.”