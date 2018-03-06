Haber: Kasım ŞAHİN

Afrin’de terör örgütleri PYD ve YPG ile gece gündüz demeden kahramanca mücadele eden Mehmetçiklerimiz, sınır ötesinde ellerinde makinalı tüfekleri ve bir ellerinde Boluspor atkısıyla fotoğraf çektirip sosyal paylaşım sitesinden paylaştılar. Bu fotoğrafı gören Bolulu vatandaşlar duygusal anlar yaşadılar.

Arkalarına dev Türk bayrağını alan kahraman Mehmetçiklerimiz böylesine anlamlı ve duygusal bir pozu verip paylaşmaları Bolu’da sevgiyle karşılandı. Son haftalarda üstü üste başarılı puanlar alan kırmızı beyazlı ekip Afrin’de mücadele eden Mehmetçiklerimiz tarafından büyük destek gördü. Bu anlamlı fotoğraf Mehmetçiklerimizle daha da büyük bir anlam kazanmış oldu.