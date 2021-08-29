Mekanı Cennet Olsun

Haber: Okay ÖZCAN

Paşaköy Mahallesi halkından, İnşaat mühendisi Necati Yılmaz’ın eşi, CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi ve Bolu Belediyesi Fen İşlerinden Sorumlu Eski Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz, Nurten Sert, Zeynep Patoğlu, Hacer Koyunoğlu’nun anneleri, Kemal Sert, Işıl Yılmaz, Kıvanç Patoğlu ve Onur Koyunoğlu’nun kayınvalidesi, Emine Yılmaz yaşamını yitirdi.

Merhume Emine Yılmaz’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Paşaköy caminde kılınacak cenaze namazının ardından Paşaköy mezarlığına defnedilecek. Bolu Olay Gündem Gazetesi, Bolu Gündem ve Bolu Olay internet siteleri olarak Feridun Yılmaz ve ailesine, sevenlerine baş sağlığı merhumeye Allah’tan rahmet dileriz.