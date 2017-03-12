Haber: Kasım ŞAHİN

Yayın kuruluşumuz olan Bolu Olay Gündem Gazetesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Beykoz'un kayınpederi ve eşi Özlem Dündar Beykoz'un babası, eski emniyet amiri Burhanettin Dündar önceki gün sabah saatlerinde vefat etti. Burhanettin Dündar'ın cenaze namazı Paşaköy Camii'nde dün öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Paşaköy Mezarlığı'na defnedildi. Defin sırasında rahmetlinin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Paşaköy camiinde kılınan cenaze namazına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP Belediye Meclis üyeleri ile İl Genel Meclisi üyeleri, CHP Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın, çok sayıda CHP üyesi ve Beykoz-Dündar ailesi katıldı. Paşaköy camiinde kılınan namaz sonrası hakkın rahmetine kavuşan Burhanettin Dündar, emekli imam lütfü Karataş ve ekibinin okuduğu dualar eşliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay Gündem Gazetesi Yazı İşleri Ailesi olarak Beykoz ve Dündar ailelerine başsağlığı dileriz. Mekanı Cennet olsun