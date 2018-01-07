Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Kültür Sağlık Turizm Derneği Kurucu Başkanı, eski Güreş hakem ve antrenörlerinden, MHP’nin duayen siyasetçilerinden ve aynı zamanda gazeteci, yazar ve ressamlarından olan Raif Yavuz, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak bu gün hayata gözlerini yumarak hakkın rahmetine kavuştu.

Pazartesi günü Aşağı Soku Nakkaş Camisinde kılınacak öğle ve cenaze namazının ardından Yavuz’un cenazesi Aşağı Soku Mezarlığında toprağa verilecek. Olay Gündem Gazetesi olarak Raif ağabeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.