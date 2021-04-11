“Mekanik saate dönmekte büyük fayda var”

Haber: Onur Akçelik

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, değişimi yapılan 13 bin adet dijital su sayacından yüzde 88’inin arızalı olduğunu belirterek, ön ödemeli su abonelerine seslendi. Özcan, “Ucuz su kullanmak ve kalibrasyonla uğraşmamak için gelin sayacınızı ücretsiz değiştirelim” dedi.

Bolu Belediyesi tarafından başlatılan dijital su sayaçlarıyla ilgili ücretsiz değişim çalışmaları devam ediyor. Yürütülen bu çalışma kapsamında yaklaşık 13 bin abonenin sayacı, mekanik su sayaç ile ücretsiz olarak değiştirildi. Başkan Tanju Özcan ise hafta sonu değişimi yapılan eski sayaçların muhafaza edildiği depoya giderek, çalışmalar hakkında bilgiler edindi.

“Yaklaşık 13 bin abonenin saati ücretsiz olarak değiştirildi”

Vatandaş tarafından dijital saat değişikliğine yoğun bir geri dönüş aldıklarından bahseden Özcan, “Şu anda değiştirdiğimiz dijital saatlerin toplandığı deponun bir tanesindeyiz. Bu sürecin başında bu saatleri değiştirmemiz gerekiyor, özellikle kalibrasyon süresi dolmuş olanların hemen değiştirilmesi gerekiyor demiştik. Covid sürecinde ekiplerimiz bizzat evlere giderek saatlerin yaklaşık yüzde 95’ini incelediler. İlk incelemede bize mevcut saatlerin yüzde 55’inin bozuk olduğunu ifade ettiler. Sonrasında biz ücretsiz mekanik ile dijital saatleri değiştirelim dedikten sonra vatandaşımızın yoğun bir başvurusu oldu, 2-3 ayda yaklaşık 13 bin abonenin saati ücretsiz olarak değiştirildi” diye konuştu.

“Sayaçların yüzde 88’inin arızalı olduğunu tespit ettik”

Yaptıkları inceleme doğrultusunda sayaçların yüzde 55’inin değil, 88’inin arızalı olduğunu tespit ettiklerini anlatan Özcan, “Yaptığımız detaylı incelemede gördük ki sayaçların yüzde 55’inin değil; yüzde 88’inin arızalı olduğunu tespit ettik. Biz vatandaşlarımıza illa mekaniğe geçeceksiniz diye zorlamıyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var: saatleri bozulduğunda veya kalibrasyon süreleri dolduğunda şuanda saatlerini kalibre ettirebilecek herhangi bir kurum/kuruluş yok! Bu saati yenilemek istiyorum derlerse yenisini satın alabileceği bir yer de yok; ya Eskişehir’e ya Ankara’ya gitmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Mekanik saate dönmekte büyük fayda var”

Vatandaşın bir an önce mekanik saate dönmesi gerektiğini belirten Özcan, “Ayrıca mekanik saatlere yüzde 25 indirim yapıldığı için şu anda mekanik saate geçen vatandaşlarımız hem suyu daha ucuza kullanmış oluyor, hem de suyum kesildi mi ne kadar kaldı diye endişe etmeyecek” dedi. Kalibrasyon zorunluluğu olan saatlerde yaşanacak arızalara da değinen Özcan, “Sayaç tamamen arızalı çıkarsa 450 TL’ye yenisinin satın alınması gerekli. Ancak şuanda sayaç satan firma da kalmadı Bolu’ya. O yüzden bu değişimi bir an önce gerçekleştirmemiz lazım” dedi.

“Gelin sayacınızı ücresiz değiştirelim, suyu ucuza kullanın”

Vatandaşa, kalibrasyonla uğraşmamak adına sayaçları ücretsiz değiştireceklerini vurgulayan Özcan, “O yüzden tekrar ediyorum; ucuz su kullanmak için, kalibrasyonla uğraşmamak için gelin sayacınızı ücretsiz değiştirelim ve daha ucuz su kullanmaya başlayın.” ifadelerini kullandı.

“Mekaniğe geçen abonelerin kalan suları mahsup edilecek” diye konuştu.

Özcan, değişimi yapılan ön ödemeli su sayaçlarında kalan bakiye konusuna da açıklık getirdi. Özcan, sayaçlarını değiştiren abonelerinin bakiyelerinde su olması durumunda kalan sularının hesaptan düşeceğini ve herhangi bir hak kaybı yaşanmayacağını da ayrıca belirtti.

Açıklamasında son olarak kiracısı olan ev sahiplerine de yer veren Özcan, “Bazı ev sahipleri kiracım abone, çıktıktan sonra bile herhangi bir sorun olmaz diyor. Hayır, o sıkıntı oluyor, maalesef ev sahiplerinin siciline bu borç, borç olarak işleniyor” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021, 12:20