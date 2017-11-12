Haber: Aysun Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin 18’nci yılı nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi; “ Ülkemizin ve insanlarımızın en kara günlerinden biri olan 17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 87 gün geçtikten sonra, henüz depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, bizlerin de çok yakından tanık olduğu ikinci bir deprem meydana geldi. 12 Kasım 1999 tarihinde, Saat 18:57'de Düzce, Kaynaşlı ve Bolu'da 7,2 büyüklüğünde, çok şiddetli bir deprem yaşadık. O zaman Bolu'ya bağlı olan Düzce ve Kaynaşlı ilçelerimiz 30 saniye içinde adeta yerle bir oldu. Özellikle sağlıksız ve inşaat yönetmeliklerine uygun yapılmayan binalar yüzünden yüzlerce insanımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Mekanları Cennet olsun.”

“HALA ÜLKEMİZDE RANT ODAKLI ŞEHİRLEŞME POLİTİKALARI DEVAM EDİYOR”

“Bölgemizde yaşanan depremin yaralarını sarmak için devletimiz ve milletimiz bütün imkanlarını seferber ederek mağdur olan halkımıza kol kanat gerdi. Bu acı olay bizlere başta sağlıklı yapılarda yaşamak gerekliliği olmak üzere çok şey öğretti. İnsanları, depremin değil sağlıksız binaların öldürdüğünü; şehirlerin kurulduğu yerlerin orada yaşayan insanların hayatı için çok büyük öneme haiz olduğunu çok büyük acılar yaşayarak gördük. Sadece rant düşünülerek mühendislik hizmetlerinden faydalanmadan yapılan şehirlerde binlerce insanımız öldü, yüz binlercesi yaralandı. Bu büyük acıları yaşamış olmamıza rağmen hala ülkemizde rant odaklı şehirleşme politikaları devam ediyor. Özellikle büyük şehirlerde deprem güvenliğinin göz önünde tutulmadığını üzülerek görüyoruz. Uzmanlar İstanbul'da yaşanacak büyük depremin ülkemiz için beka sorunu oluşturabilecek kadar büyük bir tehlike yaratacağını belirterek mutlaka radikal önlemler alınması gerektiğini söylüyorlar. Ülkemizi yönetenlerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini ve gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını talep ediyorum. Halkımız şehirleşme üzerindeki rant baskısının kırılması konusunda üzerine düşeni yapmalı ve çocuklarının güvenli şehirlerde sağlıklı bir yaşam sürmeleri için devletimizin ve şehirlerimizin yöneticilerine bu taleplerini en kararlı şekilde iletmelidir. Bu vesileyle 1999 depreminde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyor, vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenli günler diliyorum” dedi.