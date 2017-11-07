Haber: Ceylan Beykoz

Çalışmalar kapsamında yapımı devam eden baraj havzasında bulunan ve su altında kalacak olan ormanlık alanlar ile sahipli araziler üzerinde bulunan fındık, ağaç ve diğer diri örtünün kesilerek sahadan uzaklaştırılması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yılsonunda su tutmaya başlayacak olan baraj havzası içinde bulunan ağaçların sahadan temizlenerek su kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları yerinde inceleyen Akçakoca Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci, yaklaşık 20 gün önce başlanan ve 50 kişilik ekip tarafından yürütülen kesim işlerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini ve 2018 yılı Nisan ayında bitirilmesinin planlandığını belirtti.