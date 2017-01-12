Anayasa'da yapılacak olan 18 maddenin değişikliği için TBMM'de süren görüşmelerde yaşanan olayları değerlendiren AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Melih Demirci; "Halka söyleyecek sözü olmayanlar, bugün zorbalığa başvuruyorlar. Dün akşam CHP'li vekillerin hallerini görünce aklıma direkt Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi geldi. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar, nereden emir alırlarsa alsınlar bu milletin dediği olacaktır" dedi.

“DEMOKRASİNİN KALESİ OLAN TBMM'DE TERÖR ESTİRİYORLAR”

Konu ile ilgili bir basın açıklaması yayınlayan Demirci, "Bugünler ülkemiz demokrasi tarihine utanç günleri onları olarak yazılacak. Halka söyleyecek bir sözü olmayanlar, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde "Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu" ülkemizde demokrasinin kalesi olan TBMM'de terör estirmektedirler. Sistemdeki tıkanıklığı gidermek adına MHP ile AK Parti'nin ortaklaşa hazırladığı Anayasa değişikliği teklifine millet adına en ufak bir katkı vermeyenler, Türkiye'nin önünün açılmaması için TBMM'deki tutumlarını görünce, ülkem adına üzülüyorum. Partilerini terör örgütlerinin arka bahçesine çevirenler, Genel Başkan Yardımcılarının, Milletvekillerinin terörist cenazelerine katılmalarına millet adına ses çıkartamayanlar, iki partinin ortaklaşa hazırladığı teklife karşı demokratik haklarını kullanmak yerine, zorbalık yolunu seçmektedirler. Yazık ki çok yazık” ifadelerine yer verdi.

“CHP’Lİ VEKİLLERE ASIL BİZİM İTİRAZIMIZ VAR”

Meclisten geçen maddeler ile ilgili konuşan Demirci, “Bugüne kadar CHP'nin tüm çirkefliğine, anti demokratik uygulamalarına karşı 5 madde ezici bir çoğunlukla TBMM'de kabul edilmiştir. Bizler inanıyoruz ve biliyoruz ki diğer 13 madde de Meclis'ten geçecektir. Oylamanın gizli yapılmadığı gibi basit bir nedenle TBMM'de terör estiren CHP'li vekillere asıl bizim itirazımız var. Bizim vekillerimizden bir endişemiz yok. Gizli de olsa açık da olsa AK Partili vekillerin tavrı bellidir. Tavırları milleten yana, demokrasiden yana, vatandan yana, bayraktan yana, bağımsızlıktan yanadır. Bunun en net örneğini de 15 Temmuz akşamı hep birlikte yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi bu değişiklik en son referandumla halkımıza sorulacak. CHP'nin endişesi de zaten bundan. Halka söyleyecek sözü olmayanlar, bugün zorbalığa başvuruyorlar. Dün akşam CHP'li vekillerin hallerini görünce aklıma direkt Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi aklıma geldi. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar, nereden emir alırlarsa alsınlar bu milletin dediği olacaktır" diye konuştu.4

Birleşik Medya Ajans (BMA)