Haber: Semih Baykal

AK Parti İl Başkanlığı’ndan istifa eden Nurettin Doğanay’ın koltuğuna tüzük gereği vekaleten oturan Melih Demirci’nin Fetullahçı Terör Örgütü’nün 17-25 Aralık sürecinde başlattığı operasyona destek veren ve hükümet aleyhine sosyal medya hesabından “Hükümetin yolsuzlukları”, “Hükümetin yediği naneler gün yüzüne çıkmaya başladı” gibi ifadeler paylaşan Melih Demirci’nin paylaşımları yerel ve ulusal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu gelişmelerin ardından Melih Demirci’nin istifasını yazıp bizzat genel merkeze elden götürdüğü öğrenildi. Genel Merkez tarafından yapılan incelemeler sonucunda Melih Demirci’nin istifası kabul edildi. Tüzük gereği İl Başkanlığına Teşkilat Başkanlığını yapan vekalet Mazhar Bozoğlu getirilecek.