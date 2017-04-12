Haber: Aysun BEYKOZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek açıklamalarda bulundu. Gökçek, Ankara’ya yapılan yatırımlar ve su işleri için yapılan çalışmalar hakkında bulunduğu açıklamada Gerede’nin suyuna da talip olduklarını söyledi. Gökçek, Çubuklu Barajı ile Ankara’ya sağlanacak suyun büyük bir potansiyelini Gerede’den gelen suyun karşılayacağını belirterek, “Çevre ilçelerin 2014 yılında hizmet alanına dahil olmasıyla birlikte hızlı şekilde projelerimize başladık. Yerel seçimden bugüne kadar son 3 yılda Ankara geneline toplam bin 868 kilometre alt yapı şebekesi döşedik. Bu çalışmalara 295 milyon 795 bin TL harcama yaptık. Ankara geneline bin 152 kilometre içme suyu hattı döşedik. ASKİ, son 3 yıl içinde kenti besleyen büyük alt yapı şebekesi projelerine de imza attı. Gerede suyunun Çamlıdere Barajı'na getirilmesiyle bu barajda önemli bir su potansiyeli oluşacak. Bu suyu Ankara’ya aktarabilmek için Çamlıdere Barajı ile İvedik Arıtma Tesisi arasına ana isale hat inşa edildi. Nüfusu artan Yenikent’in içme suyu ihtiyacını karşılamak için de bir ana isale hattı döşedik. Yine aynı şekilde Haymana Türkşerefli ile Temelli gecekondu önleme bölgesi arasına ihtiyaçları karşılamak için ana isale hattı yapıldı. Çubuk'un kurak dönemlerde su sıkıntısı çekmemesi için Kavşakkaya Barajı ile Çubuk Barajı arasına da 16 kilometrelik hat döşedik. Bu hat, çift taraflı iki baraj arasında su takviyesi yapabiliyor. Ankara’ya su sağlayan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisimizin çıkışında İvedik P1 Pompa İstasyonu ile arasına ömrünü doldurmuş beton borular, çelik borularla yenilendi. Tamamı büyük çaplı ana isale hattı borusu olan toplamda 74 kilometre uzunluğunda 503 kilometre atık su, 136 kilometre yağmur suyu şebekesi döşendi. Yağmur sularının uzaklaştırılması ve sel riskinin önlenmesi amacıyla şehrin ihtiyacı olan 457 yere geniş ızgara yerleştirildi. 2 bin 770 metrelik kapalı kesit dere ıslahı yapıldı” ifadelerini kullandı.