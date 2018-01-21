Haber: Semih Baykal

Ligin 18. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda Volkan Bayarslan’ın yönettiği karşılaşmaya Boluspor başladı. Maçın ilk yarısında daha kontrollü ve atak oynayan taraf Akın Ç. Giresunspor oldu. Yeşil Beyazlılar özellikle Korkisho, Sinan ve Dialiba ile bir çok gol pozisyonuna girdi. Ancak Boluspor’un başarılı kalecisi Gökhan Değirmencioğlu, rakip takıma gol izni vermedi. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

GÖKHAN VE MELİH’TEN MUHTEŞEM PERFORMANS

İkinci yarıya etkili başlayan taraf Boluspor oldu. Özellikle İrfan Başaran ve Akabueze ile önemli gol fırsatlar yakaladı. Boluspor’un başarılı file bekçisi Gökhan ise adeta kalesinde devleşti. Akın Çorap Girensporun, Jones ve Mert ile yakaladığı yüzde 100 gol pozisyonlarına izin vermedi. İkinci yarının son 10 dakikasında İshak Çakmak’ın yerine giren Melih Okutan ise maçın kaderini değiştirdi. Oyuna girmesiyle adeta Boluspor’u şaha kaldıran Melih Okutan, 90’ncı dakikada Andre Santos’a müthiş bir ara pası atarak, takımının 1-0 öne geçmesinde büyük katkı sağladı. Bu golden 2 dakika sonra ise Melih Okutan Poepon’un pasıyla topu boş ağlara gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi. Maç bu skorla tamamlanırken Melih Okutan 1 gol 1 asistle maçın yıldızı oldu.

Stad:Atatürk Stadyumu

Hakemler: Volkan Bayarslan***, Oğuz Terzi**(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Salih Mazlum**(2. Yardımcı Hakem), Erkan Özdamar***(4. Hakem)

İlk 11’ler

Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin**, Aykut Demir*, Çağlar Birinci***, Abdülkerim Budakçı*, Panos Dimitriadis***, Dialiba** (Mert Örnek*** Dk 62), Recep Aydın**(Fatih Atik*** Dk. 76), Murat Gürbüzerol**, Sinan Özkan***, Dodo***, Korkishko* ( Jones Carioco* Dk 45)

Boluspor: Gökhan Değirmenci***, Furkan Şeker***, Renato Arapi***, Alim Öztürk***, Cengiz Umut Meraş***, İshak Çakmak**(Melih Okutan*** Dk. 82), İrfan Başaran*(Andre Santos*** Dk. 66), Burak Asan*, Akabueze***, Mustafa Durak*(Guido Koçer** Dk. 60), Poepon***

Sarı Kartlar: İrfan Başaran ( Boluspor Dk 48), Furkan Şeker (Boluspor Dk 65), Cengiz umut Meraş (Boluspor Dk.73), Recep Aydın (Akın Ç. Giresunspor Dk. 74)

Kırmızı Kartlar:

Goller: Andre Santos (Boluspor Dk 90), Melih Okutan (Boluspor Dk 90+1)

Maçtan Dakikalar:

Karşılaşma Boluspor’un vuruşu ile başladı.

5’nci dakika Akın Ç. Giresunspor’da sol kanattan Boluspor ceza sahasına giren Sinan’ın şutu kaleci Gökhan’ın kucağında kaldı.

18’nci dakika Akın Ç. Giresunspor’da Dialiba’nın ceza sahası önünden vurduğu şutu kaleci Gökhan kornere tokatladı.

28’nci dakika Akın Ç. Giresunspor’da Dodo’nun yaklaşık 25 metreden vurduğu şut farklı şekilde auta gitti.

30’ncu dakika Boluspor’da İshak Çakmak’ın uzak mesafeden vurduğu şut kaleci Ahmet Şahin’in kucağında kaldı.

İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

İlk Yarı 0-0 beraberlikle bitti.

Akın Çorap Giresunspor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Korkishko oyundan çıkarken yerine Jones Carioca girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Akın Çorap Giresunspor başladı.

48’nci dakika Boluspor’da İrfan Başaran, Dimitriadis’e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

53’ncü dakika Boluspor’da ceza sahasına sağ kanattan giren İrfan Başaran’ın etkili şutunu kaleci Ahmet Şahin kurtardı.

60’ncı dakika Boluspor’da Mustafa Durak saha kenarına gelirken yerine Guido Koçer oyuna girdi.

62’nci dakika Akın Ç. Giresunspor’da Dialiba oyundan çıkarken yerine Mert Örnek girdi.

63’ncü dakika Akın Ç. Giresunspor Burak Asan’ın hatasıyla atağa çıktı. Sol kanattan ceza sahasına giren Jones’in şutu kaleci Gökhan’da kaldı.

65’nci dakika Boluspor’da Furkan Şeker, Çağlar Birinci’yi formasında çekince sarı kart gördü.

66’ncı dakika Boluspor’da İrfan Başaran oyundan çıktı. Yerine Andre Santos girdi.

71’nci dakika Boluspor’da sol kanattan ceza sahasına giren Guido Koçer topu penaltı noktasında bulunan Poepon’a çıkardı. Poepon’un vuruşunu defans kornere gönderdi.

73’ncü dakika Boluspor’da Cengiz umut Meraş topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

74’ncı dakika Akın Ç. Giresunspor’da Recep rakibine faul yaptığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

76’ncı dakika Akın Ç. Giresunspor’da Recep Aydın saha kenarına gelirken yerine Fatih Atik girdi.

79’ncu dakika Akın Çorap Giresunspor’da Mert Örnek’in ceza sahası içinden vurduğu sert şutu kaleci Gökhan müthiş kurtardı.

82’nci dakika Boluspor’da İshak Çakmak oyundan çıktı. Yerine Melih Okutan girdi.

Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

GOLLL90’ncı dakika Boluspor’da Melih Okutan orta alandan ceza sahası içersine defans arkasına Andre Santos’a topu gönderdi. Andre Santos kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 0-1

GOLLL 90+1’nci dakika Boluspor’da orta sahada topu kapan Poepon ceza sahası yöneldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Poepon topu Melih Okutan’a gönderdi. Okutan topu boş kaleye gönderdi. 0-2

Maçın sonucu Akın Çorap Giresunspor 0-2 Boluspor