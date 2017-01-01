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01 Ocak 2017 Pazar
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    • Memleketimde yılbaşı

    İlimiz genelinde coşkulu geçen yılbaşı kutlamaları ilginç görüntülere sahne olurken, yeni yılla çalışarak ve eğlenerek girenler 2017’yi farklı tarzda karşılamak zorunda kaldı.

    01 Ocak 2017 Pazar 10:45
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    Memleketimde yılbaşı
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    Haber; Aysun BEYKOZ

    Yeni yıl kutlamalarının adresleri ilimizin lüks otelleri olurken, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar 2017’yi şehir merkezinde sokakta karşılamayı tercih etti. Kardelen meydanında toplanan yüzlerce kişi yeni yılı coşkuyla kutladı. İzzet Baysal Caddesi üzerinde guruplar halinde toplanan sokak çalgıcıları vatandaşların 2016’nın son dakikalarında eğlenceli dakikalar geçirmesine neden oldu.

    2017’YE ÇALIŞARAK GİRDİLER

    Yeni yılla vatandaşlarımızın çoğu eğlenerek girerken 2017’yi işinin başında karşılayan kişilerin sayısı hiçte az değildi. Yeni yıl akşamı 250 polis vatandaşın güvenliği için sokakta görev aldı. Sokak kutlamalarının yoğun olduğu İzzet Baysal Caddesi ve Hükümet Meydanında çevik kuvvet kuş uçurtmazken, yaya ve motorize onlarca ekip sabahın ilk ışıklarına kadar görev yaptı. Belediye temizlik işleri müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi demeden çalışmaya devam etti. Çöp toplama ekipleri sokak aralarında şehri temizlerken, kar kürüme aracıda ana arterleri temizlemeye çalıştı. Bolu genelinde tüm hastanelerin acil servisleri takviye doktorlar görevlendirilerek desteklendi. Belediye zabıta ekipleri ise gece boyunca vatandaştan gelen ihbarları değerlendirdi.

    SOKAKLARDA YENİ YIL

    Gece saat 00.00’ı gösterdiği sırada hükümet meydanına toplanan yüzlerce kişi yeni yılı sokakta karşılamayı tercih etti. Bolu Emniyet Müdürlüğünün yoğun güvenlik önlemleri altında yılbaşını kutlayan vatandaşlar seyirlik görüntüler oluşturdu. Kalıcı Konutlar taksi durağı esnafı da yeni yıla çalışarak giren insanlarımızın arasında yerini aldı. Sabaha kadar aralıksız çalışan şoförler bir varilin içinde yaktıkları odun ateşinde ısınarak ve müşteri bekleyerek zaman geçirdiler. İzzet Baysal Caddesinde seyyar olarak midye dolma satan gençler ise yeni yıl kutlamalarını fırsata çevirmeyi başardılar.

     

     

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