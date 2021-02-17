Memleketimden kar manzaraları

Haber: G. Deniz Bakır

Bolu Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan kadın işçiler İzzet Baysal Caddesinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ellerinde küreklerle caddeye çıkan kadın işçiler işyerlerinin önünde ve cadde üzerinde biriken karları temizlemek için seferber oldu. Karla kaplı caddeler, sokaklar ve meydanlar ise Bolu Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerince olabildiğince temizleniyor. İki vardiya halinde çalışan belediye personeli resmen karla imtihan oluyor.

Pazar akşamı etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde kar kalınlığı 50 cm’yi geçti. Karda yürümekte bile zorlandığı görülen vatandaşların karla imtihanı objektiflerimize yansıdı. Dükkânlarının önü karla kapalı olan iş yeri sahipleri temizlik için kolları sıvadı. Karların altında kalan araçlarını temizlemek için uzun uğraşlar veren sürücüler 50 cm’yi aşan kar ile zorlu dakikalar yaşadı. Etkili olan kar yağışına ve dondurucu soğuğa rağmen belediye personelleri, kaldırımları beyaza bürüyen karları küreklerle temizliyor. Yoğun yağış bisikletli ve motosikletli sürücüleri kaygan zeminde etkiledi. Bu zorlu mücadelelerin yanı sıra kar yağışının sevinciyle kendilerini sokağa atan çocuklar tadını çıkardı. Geriye kartpostallık görüntüler kaldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 09:45