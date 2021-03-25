Memleketimden kar manzaraları

Haber: C.Kutay Aykan

Hafta başından bu yana etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Gece boyunca yoğun şekilde süren kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı araçların üzerinde ve çatılarda beyaz bir tablo görüntüsü oluşturdu. Vatandaşlar da karlı bir güne uyandı. Doğanın bembeyaz görüntüsü eşi olmayan bir resim ortaya çıkardı.

Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM Otoyolu geçişlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde de kar yağışı etkisini sürdürdü. Bölgede ayrıca sis de kendisini gösterdi. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, tipi şeklinde görülen kar yağışı sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı. Bölgede görev yapan trafik ekipleri, kar ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda, sürücülere yakın takip ve aşırı hız uyarılarında bulundu. Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak trafiği ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

Gerede ve Göynük kara teslim;

Kar yağışı ilimizin birçok ilçesinde de etkili oldu. Bolu’nun en yüksek rakımlı ilçesi olan Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezinde gün boyu yağan kar ilçe merkezinin de beyaza bürünmesine neden oldu. Ortalama 900 metre rakımlı ilçede soğuk hava iki gün daha etkili olacak. Öte yandan ilimizin en düşük rakımlı ilçesi olan Göynük’te özellikle yaylalarda kar tüm yeşil alanları kapladı. İlçe merkezinde de yer yer etkili olan kar yağışı Göynük-Bolu ilçe bağlantı yolunda trafik akışının aksamasına neden oldu.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 16:20