Memlekette değişen bir şey yok

Haber: C. Kutay Aykan

Sağanakta Borazanlar Mahallesi'nde bazı rögarların taşması nedeniyle yol zarar gördü. Olay yerine gelen trafik ekipleri, yolu ulaşıma kapattı. Sümer Mahallesi'nde ise yolda oluşan su birikintisi, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mahallede bir sitenin bodrum katlarını da su bastı. Sağanak, kentteki bazı iş yerlerinde de su baskınlarına neden oldu. Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, su tahliye çalışması yaptı. Öte yandan, sağanak nedeniyle suyla dolan Karacaağaç alt geçidi ulaşıma kapatıldı.

Yaklaşık 20 dakika boyunca süren şiddetli yağmurda rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle Borazanlar ve Sümer mahallelerinde bulunan bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarında su birikintileri oluştu. Vatandaşlar suların evlerine girmesini engellemek için yol üzerinde bulunan rögar kapaklarını kendi imkanlarıyla açarak suların akmasını sağladı. Vatandaşların ihbarı üzerine su baskınlarının yaşandığı bölgelerde itfaiye ekipleri tahliye çalışması başlattı.

Şiddetli yağmur nedeniyle Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı’nda yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle trafik ekipleri çalışma yapılması için yolu trafiğe kapattı. Su baskınlarının yoğun olarak yaşandığı yerlerdeki vatandaşlar, her yağmurda aynı manzarayla karşılaştıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.