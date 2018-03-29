Haber: Semih Baykal

Türkiye’nin ve Bolu’nun en önemli turizm merkezlerinden olan ve doğa harikasıyla turistlerin merkezi olan Abant Gölü Tabiat Parkında kar yağışı etkili oldu. Abant’ta kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Öte yandan Gerede, Dörtdivan ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu. Ancak şehir merkezinde ise durum biraz farklı oldu. İlçelerde ve Abant’ta kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde ise gece saatlerinden bu yana yağmur yağışı etkili oldu. Abant’ta ve ilçelerde kartpostallık görüntüler oluşurken, şehir merkezinde insanlar işe gitmekte güçlük çekti.