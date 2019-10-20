Memur-Senli Evini Eminevim’den Alacak

Haber: Birol Ertunç

Tasarrufa dayalı el birliği finans sisteminin kurucusu Eminevim, Bolu'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Faiz ödemeden kişinin bütçesine göre dilediği yerden istediği gayrimenkulü almasını sağlayan sistem tüm Türkiye'de olduğu gibi Bolu'da da rağbet görüyor. Geçtiğimiz günlerde Boluspor ile yapılan sponsorluk anlaşması ile de gündeme gelen Eminevim sivil toplum kuruluşlarıyla da protokol imzalıyor.

Bolu'nun önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan Memur-Sen, Eminevim ile protokol anlaşması yaptı. Sendika binasında dün gerçekleşen imza törenine sendika başkanı Ahmet Koçak, sendika yetkilileri ve Eminevim Bolu Şube Müdürü Talha Melikşah Berberoğlu katıldı.

“Büyük avantajlar sağlayacak”

İki kurum arasında yapılan anlaşma sendika üyelerine büyük avantaj getirecek. Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Berberoğlu '' 1991'den bugüne sektörün lideri Eminevim ile 148500 aile ev ve otomobil sahibi oldu. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Eminevim, Türkiye'nin her yerinden istediğiniz eve faizsiz sahip olma imkanı tanıyor. Bolu'da Memur-Sen ile yaptığımız protokol anlaşması üyelere ek avantajlar getiriyor.'' dedi. Protokole ilişkin değerlendirmede bulunan Memur-Sen Bolu Şube başkanı Ahmet Koçak ''Eminevim ile yaptığımız bu anlaşma ev ve araba sahibi olmak isteyen üyelerimize büyük avantajlar getirecek. Protokolde organizasyon ücretlerinde indirim, erken teslimat gibi fırsatlar yer alıyor. Üyelerimize konu ile ilgili detaylı bilgiler Eminevim Bolu Şubesi tarafından da verilecektir. Her iki kuruma da hayırlı olsun.'' dedi.