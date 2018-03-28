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28 Mart 2018 Çarşamba
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    • Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda

    Memur ve emeklinin gözü Perşembe günü toplanacak KPDK’da. Toplantıda 2 bin 62 lira bayram ikramiyesi talebi gündeme gelecek. Anlaşma sağlanırsa, memurlar ve emekliler yılda 4 bin 124 lira ek gelire kavuşacak.

    28 Mart 2018 Çarşamba 09:47
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    Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda

    Milyonlarca memur ve emeklinin gözü perşembe günü yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. Bayram ikramiyesi isteyen memurlar ve emekliler heyecanla toplantıdan çıkacak sonucu bekliyor. Geçtiğimiz Ağustos'ta gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınan ancak karara bağlanmayan konular KPDK gündemine geliyor. Perşembe günü toplanacak KPDK'da, memurlara ve emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi taleplerinin ele alınması bekleniyor. Memur- Sen, toplu sözleşme masasında, 'kamu görevlilerine ve emeklilerine, Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi ödenen son aylıklarıyla birlikte en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında dini bayram ikramiyesi ödenmesini' istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor. Toplantıda anlaşma olursa, memur ve emekliler 2 bayramda toplam 4 bin 124 lira alabilecek. Anlaşmaya göre ikramiye tutarı 2 bayram için toplam 2 bin 62 lira da olabilecek.

    Bu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ikramiye yolunu açabilecek. Çünkü Memur-Sen'in bir önceki toplu sözleşmede memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Bu nedenle memur emeklilerine ikramiye uygulaması başlatılırsa, bunun SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Anahtar Kelimeler: Memur, Emeklinin, Gözü, Perşembe, Günü

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