HABER: ESRA ÖZTÜRK

TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

Böylece yılbaşında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak. Toplam zam (3,5+ 5,17) olacak. Memur ve memur emeklisine yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısı için yüzde 3,5 zam kararı alınmıştı.

Buna göre temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam alacak. İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu.