Memura ve emekliye ek zam kapıda

Haber: C. Kutay Aykan

Mecliste ayrıca Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda ise Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi görüşülecek. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, yarın AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanacak. Komisyonda, öğretmenliği kariyer haline getiren 12 maddelik Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi görüşülecek. Öte yandan 2022 yılı memur ve emekli zammı ile birlikte gündeme gelen ek zam düzenlemesi için Meclis oylaması yapılacak.

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TBMM Genel Kurulu'nda salı günü ise, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

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Düzenlemeyle, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek. Yine gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2 bin 500 liraya çıkartılacak.

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AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, bu hafta Genel Kurul gündemine getirecekleri yasal düzenlemeye ilişkin, "12 Ocak tarihine kadar genel kuruldan yasayı geçirebilirsek, Cumhurbaşkanı 13 Ocak'ta onaylarsa, 15 Ocak tarihine yeni zamlı maaş ödemesi yetişebilecek" diye konuştu.

Elitaş, "Kurumlar bunun için gerekli hazırlıkları yaptı. Muhalefet partileri ile de görüştük. Salı günü görüşmelere başlayacağız" dedi. TBMM'de bu hafta yine siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak" dedi.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Öğretmenlerin merakla beklediği 'Öğretmenlik meslek kanunu' ne zaman çıkacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu 12 maddelik içeriği.

- Öğretmen Meslek Kanunu, 750 bini kadrolu, 110 bini sözleşmeli, 100 binden fazlası okul yöneticisi olmak üzere 1 milyona yakın öğretmeni kapsıyor.

- Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı ortadan kalkacak. Mecburi hizmet hariç tüm öğretmenler aynı haklara sahip olacak.

- Adaylık kaldırma sınavı yapılmayacak. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek verilecek.

- Mesleki gelişim programlarında, yeni atanan ya da deneyimi 5 yılın altında olanlara öncelik veren uygulama hayata geçirilecek.

- 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkânı getirilecek. Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin maaşları 1000 lira artacak. Yeni düzenlemede, sözleşmeli öğretmenlerin 3 artı 1 zorunlu hizmet sürelerinin de bu 10 yıllık sürece dahil olması bekleniyor.

- 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklar. Maaşları da 2000 lira artacak.

- 75 bine yakın uzmanlık sınavını kazanmış öğretmen mevcut. Bu öğretmenlerin, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından uzman öğretmenliğe geçiş yapması bekleniyor. Hâlihazırda 10 yılını doldurmuş yaklaşık 600 bin öğretmenin tamamı, herhangi bir kontenjan kısıtlaması olmadan bakanlığın düzenleyeceği eğitimlere ve ardından yapılacak uzmanlık sınavına girme hakkı elde edecek. Uzmanlıkta 10 yılını doldurmuş öğretmenler ise düzenlenecek eğitimlere katılıp ardından yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde başöğretmenliğe hak kazanacak. Öğretmenlik meslek kanunu' yasalaştıktan sonra 2023 yılında yürürlüğe girecek.