Memura zam oranı belli oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.

HÜKÜMET TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, "Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi. Maddelerin yaklaşık üçte ikisi oy birliğiyle, kalan kısmı ise genelde sendikalarımızın taleplerinin daha yüksek olması dolayısıyla oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu." dedi.

“SENDİKALARIN DAHA YÜKSEK TALEPLERİ OLDU”

Baş, görüşmelerle ilgili olarak, "Şüphesiz ki çalışanlarımızın sorunları çok. Bunların hepsini bu Kurul'da çözmenin mümkün olmadığını bizler de biliyoruz, sendikalar da biliyor. 800'ü aşkın madde üzerinde müzakere ettik ve oylama yaptık. Bunlardan büyük bir kısmı kabul edildi, kabul edilmeyenlerin gerekçeleri de ortaya konuldu. 800 madde içerisinde en önemlisi ve beklenileni zam oranları. Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi” ifadelerini kullandı.