Haber: Aysun BEYKOZ

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilişlerinin 57’nci yıldönümü nedeniyle Demokrasi Meydanında düzenledikleri basın açıklamasıyla tepki gösteren AK Parti Bolu teşkilatı üyeleri, 27 Mayıs 1960 Darbesi’nin ve 15 Temmuz alçak FETÖ Darbe Girişimi’nin aynı kalemden çıktığını ifade ettiler.

AK Parti Bolu İl İnsan Hakları Başkanı Selma Ünal tarafından yapılan açıklamaya; Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Güler, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker ve Teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti Bolu İl İnsan Hakları Başkanı Selma Ünal burada yaptığı açıklamada; “27 Mayıs Darbesi Türkiye’de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilemez tahribatlara yol açmıştır. Yasalara aykırı biçimde Anayasa, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme anti demokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan; darbeler, e muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır.

Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs Darbesi’ni diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Baş Vekili Adnan Menderes’in idam edilmesidir.

27 Mayıs 1960 Darbesi’nin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ Darbe Girişimi’nin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır.

Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye’sine çağ atlattırmıştır. Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe olarak ezanı aslına döndürmüştür. Hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan; insan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatları bazı çevreleri rahatsız etmeye başlamıştır. Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır.

Seçilmiş hükümetin silah zoruyla görevden alınmasıyla; Başbakan, kabine üyeleri, milletvekilleri keyfi dayanaklarla tutuklanarak yasa dışı karar merciinde vesayetçi vicdanın insafına bırakılmıştır. Milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan mahkemede 11 ay süren duruşmalar boyunca cesur ve vakur duruşundan taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, savunma yapmalarına izin dahi verilmeyen yargısız infazla hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır. Mahkeme heyetinin kayda geçen “Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor” gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkarılmıştır.

17 Eylül 1961 günü Türk Milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Aziz Milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir.

Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişleridir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.