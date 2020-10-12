Menekşe Otel tarihe karışıyor

Haber: N. Halid Altundal

İlimizin en işlek caddelerinden olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde yıllardır atıl vaziyette bulunan Menekşe Otel’in yıkımına başlanıldı. Emekli imam Abdullah Yüksel'in satın aldığı binada yıkım işlemi öncesinde alt katta bulunan dükkanlar ve otelin içinde bulunan eşyalar boşaltıldı. Otelin çevresi bariyerlerle kapatıldıktan sonra hafta sonu itibariyle yıkım işlemi başladı. Yıkımı gerçekleştiren iş makinelerine ortaya çıkacak tozu önlemek üzere bir itfaiye aracı da eşlik ediyor. Yıkımı devam eden otel binası nedeniyle Kocabey Sokak da geçişe kapatıldı. Yıkım işlemi dolayısıyla oluşan toz nedeniyle çevredeki esnaflar ve vatandaşlar tepki gösterirken hazır bekletilen itfaiye aracı zaman zaman su sıkarak tozu önlemeye çalışıyor. Binanın yıkımı ve hafriyat kaldırma çalışmalarının 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.