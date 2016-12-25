banner128

banner101

25 Aralık 2016 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • MENGEN 32. AŞÇILI FESTİVALİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

    Festival düzenleme ve yürütme kurulu 32. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali’nin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

    25 Aralık 2016 Pazar 11:52
    Bu haber 142 kez okundu
    MENGEN 32. AŞÇILI FESTİVALİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

    Festival Düzenleme ve Yürütme Kurulu 24.12.2016 Cumartesi  günü Belediye Başkanı ve Festival Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanı  Turhan BULUT’un Başkanlığında Belediye Toplantı Salonunda 32. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivalinin ilk toplantısını gerçekleştirdi.  Toplantıya, Kaymakamlık Makamı Temsilcisi İlçe Milli Eğitim Müdür V. Bahire GÜRGÖR, Belediye Temsilcisi Ünsal KARABOSTAN, Belediye Encümeni Temsilcisi  Sami ÖZER, AİBÜ Mengen Aşçılık Meslek Yüksekokulu ve ASOMDER Temsilcisi Öğretim Görevlisi Ali Kemal KEMER,  Mengen Aşçılar Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Nözen AŞÇIPINAR,   TAŞPAKON Temsilcisi Zeynel AKGÖNÜL, TAFED Temsilcisi Engin KALAYCI,  MAF Temsilcileri Kamil ERDOĞDU ve Arif İŞERİ,  Mengen Aşçılık ve Turizm Derneği Başkanı Salih BOZKURT ve Üyesi Bilal CANTÜRK,  Mengen Esnaf Odası Başkanı Burhan ERÖZ, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı YAVUZ  katıldı.

    2016 yılı Festival gelir gider hesaplarının görüşüldüğü toplantıda Belediye Başkanı Turhan Bulut, Festival Düzenleme ve Yürütme Kurulunun, tüm aşçı Federasyon ve Derneklerinin büyük gayretleri ile muhteşem bir şekilde gerçekleştirilen 31. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivalinin ardından çok daha mükemmel ve görkemli yapılması hedeflenen 32. Festivalimiz için çalışmalara başlanacağı, 28.01.2017 Cumartesi günü yapılacak olan bir sonraki toplantıda 32. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivalimizin tarihinin ve Federasyonların, Derneklerin sorumluluklarının belirleneceği kararları alınarak toplantı sona erdi.

    Birleşik Medya Ajans (BMA)

    Anahtar Kelimeler: Festival, Düzenleme, Yürütme, Kurulu, 32.

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rezalet (ANALİZ)
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KRAMPON
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Prof.Dr.“H. DAYIOĞLU ”ile Bolu’da “ DOĞADAN DOKUYA” Doğru Çalışmalar ...
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ BUNU DA BEN YAŞADIM
  • Suat Tosun Suat Tosun ORMANCILIK TARİHİNDE KARADERE (BOLU) ORMAN İŞLETMESİ DENEMESİ
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞU YANGIN MERDİVENLERİ
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR NE SİYAH NE BEYAZ, FLU
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Beni Kandıramazsınız Beyler
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tadımız tuzumuz Kalmadı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversitemiz Büyüyor
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER SUKUT ALTIN MI?..
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK DÖVİZ KURU VE ÜLKEMİZ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Akyuvarlar
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MEHMETÇİKLERİMİZİ UĞURLARKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş MAHSUR MUYUZ?
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İBRETLİK HİKAYELER
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Beklemeyi Bırakmak…
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni müdür’e özel mesaj…
  • Hüseyin Kaya Hüseyin Kaya Haydeee! Hayri-Erdal-Mehmet, nolcek şimdi?
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner82
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © boluolay.com

    banner129