Festival Düzenleme ve Yürütme Kurulu 24.12.2016 Cumartesi günü Belediye Başkanı ve Festival Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanı Turhan BULUT’un Başkanlığında Belediye Toplantı Salonunda 32. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivalinin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, Kaymakamlık Makamı Temsilcisi İlçe Milli Eğitim Müdür V. Bahire GÜRGÖR, Belediye Temsilcisi Ünsal KARABOSTAN, Belediye Encümeni Temsilcisi Sami ÖZER, AİBÜ Mengen Aşçılık Meslek Yüksekokulu ve ASOMDER Temsilcisi Öğretim Görevlisi Ali Kemal KEMER, Mengen Aşçılar Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Nözen AŞÇIPINAR, TAŞPAKON Temsilcisi Zeynel AKGÖNÜL, TAFED Temsilcisi Engin KALAYCI, MAF Temsilcileri Kamil ERDOĞDU ve Arif İŞERİ, Mengen Aşçılık ve Turizm Derneği Başkanı Salih BOZKURT ve Üyesi Bilal CANTÜRK, Mengen Esnaf Odası Başkanı Burhan ERÖZ, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı YAVUZ katıldı.

2016 yılı Festival gelir gider hesaplarının görüşüldüğü toplantıda Belediye Başkanı Turhan Bulut, Festival Düzenleme ve Yürütme Kurulunun, tüm aşçı Federasyon ve Derneklerinin büyük gayretleri ile muhteşem bir şekilde gerçekleştirilen 31. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivalinin ardından çok daha mükemmel ve görkemli yapılması hedeflenen 32. Festivalimiz için çalışmalara başlanacağı, 28.01.2017 Cumartesi günü yapılacak olan bir sonraki toplantıda 32. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivalimizin tarihinin ve Federasyonların, Derneklerin sorumluluklarının belirleneceği kararları alınarak toplantı sona erdi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)