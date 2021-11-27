Mengen Belediyesi duyarlılığını gösterdi

Haber: Uğur Balaban

​Duyarlı bir vatandaş tarafından çekilen çöp dolu görüntüler, Mengen ilçesinin giriş kısmında bulunan Sanayi sitesinin yakınlarında Çanak Mevkii olarak bilinen yere ait. Doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş, yürüyüş esnasında gördüğü çirkin görüntüyü cep telefonu ile fotoğraflayarak sosyal medya hesabında paylaştı. Duyarlı vatandaşın paylaşımı,insanlar tarafından yoğun tepkilere neden oldu. Haberi yapmamızdan henüz daha 24 saat geçmeden Mengen Belediyesi devreye girdi.

“EL ELE VERİP İLÇEMİZİ TEMİZ TUTALIM”

Bunun üzerine Mengen Belediyesi konuya el atarak çevre temizliğini layıkıyla yaptı. Çevre temizliğinin yapılmasının ardından Mengen Belediye Başkanı Tuhan Bulut vatandaşlardan çöplerini doğaya atmamasını rica ederek, “Dün basında yayınlanan çanak mevkiin de ki alanda yine belediyemizce temizlik çalışması yapılmıştır. Her zaman için doğaya ve çevreye olan duyarlılığımızı büyük bir hassasiyet ve çalışmalarımızla göstermiş olup siz değerli halkımızın da aynı hassasiyetle yaklaşacağından eminiz. Vatandaşlarımızdan ricamız bu günden sonra bu bölgede ve kirliliğin yaratıldığı her bölgede çöplerini poşetlere koyup bölgeye en yakın konteynerlere atmalarıdır. Aksi taktirde ceza-i işlem uygulanacaktır. Gelecek nesillerimize temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına el ele verip İlçemizi temiz tutalım” ifadelerine yer verdi.