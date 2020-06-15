Mengen Belediyesi Fitness Salonu da açıldı

Haber: BMA

Koronavirüs Haziran ayı normalleşme adımları kapsamında spor salonlarının da kurallara uymaları şartıyla tekrar faaliyete geçmesi kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta ilimiz Mengen ilçesinde halı saha tesisi belediye tarafından açılmıştı.

Yapılan tadilat ve alınan tedbirlerin tamamlanmasının ardından Mengen Belediyesi Fitness Salonu da yeniden faaliyete geçti. Belediyeden yapılan açıklamada, “Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Mart ayından bu yana kapalı olan Mengen Belediyesi Fitness Salonu yeni önlem ve düzenlemelerin tamamlanmasının ardından tekrar hizmet vermeye başladı” dedi.

SPOR ALETLERİ GÜN İÇERİSİNDE DEZENFEKTE EDİLİYOR

Salgınla mücadele hakkında bilgilendirici ve uyarıcı yazıların bulunduğu fitness salonunda, hijyen önlemlerinin de üst seviyede tutulduğu belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Sosyal mesafe olacak şekilde dizayn edilen spor aletlerimiz gün içerisinde belirli periyotlarla dezenfekte ediliyor. Ayrıca yoğun talep gören fitness salonumuzun daha ferah, sosyal mesafeye uygun şekilde talepleri karşılaması amacıyla başlattığımız salon genişletme çalışmalarımızda sona gelmek üzere.

Tüm hemşehrilerimizi daha sağlıklı yaşam için spor salonlarımıza bekliyoruz.”