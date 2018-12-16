Haber: BMA

Mengen Belediyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu Genç Aşçılar Topluluğu işbirliği ile BAİBÜ Gastronomi Bölümü ve Mengen Meslek Yüksekokulu öğrencileri için Mengen Belediyesi Kapalı Halı Saha Ve Sosyal Tesisinde kaynaşma gecesi düzenlendi. Öğrencilerin yoğun katılım sağladığı kaynaşma gecesinde konuşan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, “

ilçede eğitim gören öğrencilerin her birinin kendisi için çok özel olduğunu, bu tür sosyal etkinliklerin okul hayatlarına onları daha çok motive edeceğini ve etkinliklerin devam edeceğini belirterek Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin kurucusu değerli hayırsever merhum İzzet Baysal’ı rahmetle andı. Belediye Başkanı Bulut’un konuşmasının ardından Genç Aşçılar Topluluğu, BAİBÜ öğrencileri adına gecenin anısına Başkan Bulut’a plaket takdim etti ve program ile her konuda olan destekleri için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından eğlence programı başladı. İlk olarak Mentalist Abidin Özçelik sahne aldığı programda ilginç gösteriler sergilendi. Öğrencilerin gösterileri büyük bir merak ve beğeniyle izlediği gecede gösterilerin ardından öğrencilerinden oluşan müzik gurubu sahne aldı ve öğrenciler gece geç saatlere kadar gönüllerince eğlendiler.