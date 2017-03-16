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16 Mart 2017 Perşembe
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    • Mengen Belediyesi’nden girişimcilik eğitimi

    Mengen Belediyesi tarafından KOSGEB’in ortaklığıyla, 18 yaşını doldurmuş herkesin başvurabileceği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verileceği duyuruldu.

    16 Mart 2017 Perşembe 13:00
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    Mengen Belediyesi’nden girişimcilik eğitimi

    Haber: BMA

    Mengen Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile 20 Mart- 30 Mart 2017 tarihleri arasında ücretsiz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verileceği açıklandı. Kendi işini kurmak isteyen, 18 yaşını doldurmuş herkesin katılabileceği eğitim sonunda verilecek katılım sertifikası ile KOSGEB'in vermiş olduğu “Yeni Girişimci Desteğine” başvurmaya hak kazanılacağı belirtildi.

    Mengen Belediyesi girişimcilik eğitim programı ile kendi işini kurmak isteyen herkese;

    -İş fikrinin nasıl geliştirildiği,

    -Pazar araştırmasının nasıl yapıldığı,

    -Pazarlama üretim yönetim finansal planların ve iş planının nasıl hazırlandığı konularında eğitimler verilecek.

    Verilecek eğitimlerin gün ve saatleri ise;

    1. grup 20 Mart - 23 Mart 2017 tarihleri arasında olup 10:00 - 17:30 günde sekiz saat toplamda 32 saat

    2. grup 27 Mart - 30 Mart 2017 tarihleri arasında olup 10:00 - 17:30 günde sekiz saat toplamda 32 saat

    Mengen Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek eğitimlere kayıtlar Mengen Belediyesi tarafından yapılacak.

    Anahtar Kelimeler: Mengen, Belediyesi, KOSGEB’in, Ortaklığıyla, 18

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