Haber: BMA

İlimiz Mengen ilçesinde yapımı devam eden 3. etap TOKİ şantiyesini ziyaret eden Belediye Başkanı Turhan Bulut, şantiye yetkilileri ile görüşerek bilgi aldı. Başkan Turhan Bulut, TOKİ ihalesini alan Acarkent firması şantiye sorumlusu Erhan Beyle yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Bulut yaptığı açıklamada, “Mengen büyüyor, Mengen güzelleşiyor. En son 9 Mart’ta gelmiştik. O günden bugüne kadar çok ciddi bir fark gördük. Mengen geçmişte TOKİ ile ilgili çok ciddi sorunlar yaşadı. Ama bugün burada ihaleyi alan firmayı gerçekten kutluyorum. Bu işin sorumluluğunu taşıyan, yükümlülüğünü taşıyan arkadaşlarımızın ciddi bakışı ile çalışmalar devam ediyor. İşçilerimizin gerçekten özveriyle çalıştığını görüyoruz. Ve inşaat kısa sürede yükseliyor. Daha önce geldiğimizde sadece 3 tane temel vardı. Bugün burada 252 konutu yapıyoruz. 2019 yılında gerçekleştirilen bu ihalede 500 günlük bir süreç var. Şu anda biz 40 gün içerisinde çok ciddi bir mesafe kat edildiğini görüyoruz. Ekip çok iyi, çok hızlı, çalışıyorlar. Acarkent firmasını tebrik ediyorum” dedi.

7 bloğun tamamlandığı Mengen 3. etap TOKİ konutlarında 3 blokta çalışmalar devam ediyor. Yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan konut projesi içerisinde cami, kültür merkezi ve marketi de barındırıyor.